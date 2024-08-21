歡迎奧運港隊｜李家超：政府不斷強化資助　體院明年完成檢討

香港隊於巴黎奧運摘兩面金牌及兩面銅牌佳績，政府及港協暨奧委會今早（21日）與運動員代表團成員舉行巴士巡遊後，運動員將於下午3時出席在政府總部舉行的返港歡迎儀式，行政長官李家超、港協暨奧委會會長霍震霆、政務司司長陳國基、政務司副司長卓永興、文化體育及旅遊局局長楊潤雄等官員出席。



【15:29】奧運劍擊女子重劍金牌江旻憓則分享，最後決一劍時很珍惜「仲有一劍可以打」，希望送給團隊及支持的市民。對於後來追上，她稱當時已打了許多許多比賽，無論落後或領先、贏或輸都曾試過，當下覺得「哇我仲可以比賽、仍然好愛劍擊」，希望大家可感受到。

【15:28】另一閉幕禮持旗手單車代表李思穎也稱十分榮幸，今年要兩年時間獲參加奧運分數，對在爭奪資格時所有努力感到開心。她希望今年世錦賽及明年全運會，因是香港主場、主辦，希望有好的發展。

【15:26】跆拳道代表盧蔚豐則分享，作為閉幕禮持旗手感興奮及開心，感到無形的光榮，感謝有機會做持旗手。提到賽場對上屆金牌得主，他指在比賽上知道自己與最頂級選手差多遠，當時對金牌選手「冇諗咁多，都係咁多，對自己講我得嘅我得嘅，冇問題嘅。」

【15:24】運動員上台分享環節，乒乓球運動員黃鎮廷被問到與杜凱琹拍檔10年，如何維持關係，黃鎮廷表示稱除在球場上培養默契外，最重要是互相鼓勵及信任，在場下找共同可做的事培訓默契。

杜凱琹則稱想感謝家人及背後團隊等，又指知道政府多年對體育投放資源，未來乒乓球館會搬到新大樓，對此十分期待，希望能越打越好。

【15:22】港協暨奧委會會長霍震霆表示，港隊今屆寫下歷史贏得兩金兩銅，是首次在一屆奧運獲兩金，也打破宿命連續兩屆有獎牌，在獎牌榜排37位，較東京奧運升約10名，實是可喜可賀。他指有獎牌當然開心，但更重要是盡最大努力突破自我，每一個人的努力都值得肯定，是香港光榮，今屆有不少項目突破最佳成績，在亞洲名列前列，成果豐碩，背後團隊更是功不可沒。

他感謝政府購入電視轉播權支持運動員，指市民也是港隊一份子，支持運動員很重要，希望市民的支持不要幾年一次，能時刻支持，港協暨奧運會會辦更多活動，例如運動員分享等。

【15:20】李家超指，奧運期間市民在餐廳、酒吧及家中等觀看賽事，為運動員出色表現喝采，期間熾熱氣氛，市民團結一致支持每位運動員，除劍擊游泳取兩金兩銅外，乒乓球位列4強，在羽毛球及首次出戰的跆拳道也有8強好成績，指「台上一分鐘，台下十年功」，運動員年復年努力、克服困難展現無比決心，證明香港運動員有在國際體壇佔一席位的實力。

李家超表示，政府會繼續培訓運動員，完善運動員規劃發展、優化體育設施，又指體院的新大樓將落成，啟德體育園料明年啟用，不論訓練參賽退役都有良好發展路向及生涯規劃，政府會與體院及體育總會保持溝通，包括不斷強化資助機制及金額等，體院正就直接資助制度檢討，料明年初前會完成。

【15:15】李家超指，奧運期間市民在餐廳、酒吧及家中等觀看賽事，為運動員出色表現喝采，期間熾熱氣氛，市民團結一致支持每位運動員，除劍擊游泳取兩金兩銅外，乒乓球位列4強，在羽毛球及首次出戰的跆拳道也有8強好成績，指「台上一分鐘，台下十年功」，運動員年復年努力、剋服困難展現無比決心，證明香港運動員有在國際體壇佔一席位的實力。

【15:10】行政長官李家超致辭時表示，很高興在政總熱烈歡迎港隊滿載而歸，運動員今早參與巴士巡遊近距離接受市民祝賀，早前已在禮賓府宴請運動員。

他指4年一度奧運會是舉世矚目體壇盛事，港隊派35人參加13項參事，指能取參賽資格已代表是世界前列運動員，每位成員在世界舞台全力發揮併博精神與專業態度，展示香港拼博進取、遇強愈強的香港精神，帶予香港振奮、支持及難掩心情的好成績回港，形容每位運動員都是市民心中英雄，呼籲大家拍掌恭賀。

【15:00】儀式開始，播放港隊運動員的精華片段。

▼8月21日 巴黎奧運港隊巴士巡遊▼



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▼8月21日 巴黎奧運港隊巴士巡遊途經灣仔▼



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▼8月21日 巴黎奧運港隊巴士巡遊▼



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▼8月21日 巴黎奧運港隊巴士巡遊抵尖沙咀天星碼頭▼



▼8月1日 奧運金牌江旻憓凱旋返港▼



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▼8月6日 何詩蓓奧運奪兩銅回港▼



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盧蔚豐。（01體育記者袁志浩攝）

李思穎以第64名完成女子個人公路賽。（港協暨奧委會）

伍泰龍出戰奧運時戰衣遭拆爛，受訪時哽咽。（01體育記者袁志浩攝）

▼8月2日 奧運金牌張家朗凱旋返港▼

