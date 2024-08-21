大埔中醫診所雋健醫療藥材柏子仁黃曲霉毒素超標　衞生署指令回收

衞生署今日（21日）要求持牌中藥材批發商「大埔中醫診所（雋健醫療有限公司經營）」從市場收回一批中藥材「柏子仁」，其樣本被驗出黃曲霉毒素，超出香港中醫藥管理委員會中藥組制定的標準。



初步調查顯示，該批次的「柏子仁」由雋健醫療從內地進口香港。署方正追查有關中藥材的分銷情況，至今沒有接獲與使用上述中藥材有關的不良反應呈報。案件仍在調查中。



衞生署今日（21日）要求雋健醫療從市場收回一批中藥材「柏子仁」，其樣本被驗出黃曲霉毒素超標。（衛生署提供）

總黃曲霉毒素和黃曲霉毒素B1分別超標一倍及三倍

衞生署在進行市場監測時，取得上述中藥材的樣本並進行化驗。政府化驗所的化驗結果顯示，每千克「柏子仁」藥材的總黃曲霉毒素和黃曲霉毒素B1含量分，別為含21微克和20微克，均超出管委會中藥組制定的標準，即每千克上述中藥材含不多於10微克總黃曲霉毒素及5微克黃曲霉毒素B1，分別超標一倍及三倍。

雋健醫療已設立熱線（2665 6738）接受市民查詢。署方會密切監察相關的收回情況。

根據《中醫藥條例》（第549章），「柏子仁」屬附表2中藥材，為柏科植物側柏的成熟種仁，其功能為養心安神、潤腸通便和止汗。

黃曲霉毒素會對人類致癌 可能引致肝癌

衞生署發言人指，黃曲霉毒素主要由黃曲霉菌、寄生曲霉菌及相關種類的霉菌產生的一組耐熱化合物。炎熱、潮濕及貯存不當等因素可助長霉菌滋生，導致受污染藥材含有大量黃曲霉毒素。署方建議業界對於易發霉的中藥材應嚴格控制貯存設施的溫濕度，而市民亦應將中藥材妥善存放在陰涼乾燥的地方。

發言人續稱，世界衞生組織屬下的國際癌症研究機構已界定黃曲霉毒素會對人類致癌。長期攝入黃曲霉毒素可能會引致肝癌，對乙型肝炎帶菌者更會構成較大的風險。市民可瀏覽衞生署中醫藥規管辦公室網頁，參閱更多有關黃曲霉毒素可能對人體的不良影響及妥善貯存中藥材等資訊。

衞生署今日（21日）要求雋健醫療從市場收回一批中藥材「柏子仁」，其樣本被驗出黃曲霉毒素超出香港中醫藥管理委員會中藥組制定的標準。（資料圖片）

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第52條，任何人售賣藥物而其性質、物質或品質與購買人所要求的藥物所具有者不符，最高罰則為罰款10,000元和監禁3個月。待調查完成後，衞生署會就檢控事宜徵詢律政司的意見，亦會將個案轉介管委會考慮採取紀律行動。

衞生署呼籲市民若曾購買受影響批次的中藥材，應立即停止使用，並於辦公時間內送交觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥規管辦公室銷毀。曾使用上述中藥材並感到不適的市民，應徵詢醫護人員的意見。