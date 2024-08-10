服藥禁忌｜芸香科中藥和水果不能與5類西藥同食！4點避免藥物衝突

不少有在吃降血脂藥或心血管藥物的民眾可能知道，有些西藥不能和西柚一起吃，以免提高體內的藥物濃度，其實不能和這些藥一起吃的不只有柑橘類水果，台灣台北市立聯合醫院藥劑部藥師莊賢業提醒，有些中藥也會產生類似效果。



莊賢業指出，柑橘類水果，包括西柚、橙、橘子、檸檬、柚子等，都屬於植物中的「芸香科」，因為含有大量的「呋喃香豆素（furanocoumarin）」與「柚皮甙（naringin）」成分，會抑制人體中平時負責分解藥物的小腸和肝臟的代謝酵素CYP3A4的活性，導致某些西藥在體內的濃度過高，可能會出現藥物副作用，有些甚至會有生命危險。

哪些中藥不能和西藥一起吃？（按圖了解👇👇👇）

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間隔幾小時再吃也不行 吃了影響好幾天

因此莊賢業說，只要是屬於芸香科的中藥和水果，都不能和某些西藥一起吃，就算兩者服用時間已經有所間隔，仍可能有持續數小時，甚至好幾天的影響與反應。需要注意的是，有部分科學中藥的活性成分有類黃酮（naringin），會抑制小腸和肝臟的代謝酵素CYP3A4，也會造成某些西藥在血液中濃度升高，會增加不良反應風險。

屬於芸香科的中藥材、科學中藥有：

- 中藥飲片：陳皮、橘紅、青皮、枳實、枳殼。

- 科學中藥：補中益氣湯、六君子湯、二陳湯（含陳皮）、杏蘇散（含橘紅）、清暑益氣湯、調經丸（含青皮）、小承氣湯、大承氣湯（含枳實）、五積散、甘露飲（含枳殼）。



▼藥物與食物禁止併用組合（點擊下圖看清！👇👇👇）

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至於不能和芸香科中藥、水果一起吃的西藥有以下5類：

1. 心血管用藥：鈣離子阻斷劑felodipine、nifedipine等，可能會增加低血壓、心跳過快、周邊水腫等風險。

2. 降血脂藥品：如atorvastatin、lovastatin、simvastatin等斯他汀類藥物，可能出現肌肉痛、深色尿、肝毒性等藥物副作用。

3. 抗組織胺藥：如terfenadine、astemizole等，可能會出現口乾、嗜睡、全身倦怠等不良反應。

4. 器官移植抗排斥藥：如cyclosporin、tacrolimus等，可能導致頭痛、電解質不平衡、血壓增加、癲癇、腎毒性等藥物副作用。

5. 鎮靜安眠藥：如triazolam等，可能增加頭暈、嗜睡、呼吸抑制等不良反應的發生。



不同服藥時間點原理（按圖了解👇👇👇）

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藥袋上寫「避免西柚汁」 就要提高警覺

然而，中藥材成分種類繁多，民眾若不清楚，有以下方法可以辨識和避免：

1. 看藥袋上的注意事項，若有寫「避免西柚汁」，就要提高警覺。

2. 詢問藥師或醫師，目前使用的西藥和中藥成分是否會交互作用。

3. 服藥時配白開水，避免搭配任何飲料服用。

4. 若必須使用芸香科成分的中藥，務必遵照醫師和藥師的建議使用。



莊賢業再次提醒，服用以上西藥，最好全面避免使用任何含有芸香科成分的中藥，芸香科的水果和中藥若食用過量，也可能造成腸胃不適、過敏反應等其他的健康問題，建議民眾務必當心。

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