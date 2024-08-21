房協加租｜消息：加幅10%創1998年以來新高　3萬戶明年起交新租金

繼房委會公布出租公屋10月起加租10%後，據了解，房屋協會最快今日（21日）公布，轄下出租屋邨10月起也加租10%，加幅為1998年以來最高，20條出租屋邨的3.2萬個租戶，每戶每月平均需多付約230元。不過房協會推出特別紓緩措施，首三個月免收增加租金，即明年1月起才實施，但不適用於五個富戶租戶，他們要由10月起即交新租金，有關紓緩措施及對富戶安排與房委會看齊。



消息人士指出，房協一半屋邨樓齡已過50年，維修保養成本持續上升，出租屋邨營運賬目連續多年出現赤字，若不加租，預計2024/05年度會出現一億元虧損，加租後赤字縮窄至數百萬元。



香港房屋協會出租屋邨名單。(房協網頁）

按機制計算增幅超過11% 跟隨房委會定上限加10%

房協與房委會均每兩年檢討出租屋邨租金一次，據了解，房協最快今日公布2024年10月至2026年9月轄下出租屋邨的租金檢討結果。房協加租機制除參考房委會公屋住戶的收入指數變動作為居民負擔能力的指標外，同時考慮屋邨營運成本，消息指今次按機制計算出的增幅超過11%。

雖然房協並無如公屋加租上限10%限制，但考慮到當前的經濟狀況，據悉房協決定跟隨房委會將加幅限於10%，比過去三次加2%至8%為高，也是1998年至今最高加幅（1998年至2009年凍薪）。

10月1日起生效 寛免首3個月加幅 5富戶無份受惠

房協上調租金10%將於10月1日起生效，據悉，房協將寬免租戶首三個月租金加幅，即租戶明年1月1日才需繳交新租金；惟5戶繳交一倍半租金的「富戶」不受惠寬免安排，10月起便須繳付新租金。據悉有關寬免將令房協少收近2,400萬元租金收入。

消息人士指，租金經調整後，房協3萬個出租屋邨租戶每月平均需多繳約230元，租戶將會收到書面通知新租金。有短暫經濟困難的合資格租戶可向房協申請租金援助，可獲減租50%或25%，現有約850戶受惠，九成獲批減租50%。

消息指若不加租 每年將錄得1億元虧損

房協屬自負盈虧的非牟利機構，轄下出租屋邨的營運賬目獨立於其他業務。消息人士指，今次租金調整已平衡居民負擔能力和房協屋邨營運的持續發展，目前房協逾半出租屋邨樓齡達50年，保養維修及更新設施開支龐大，如為建於山坡上的屋邨加升降機等。

房協出租屋邨的營運賬目過去多年持續錄得赤字，消息人士表示，若不加租，未來兩年度均每出現一億元虧損，加租後雖然仍會「見紅」，但虧損減至每年數百萬元，屬可承擔之內。由於政府叫停垃圾徵費，已節省原預計的數千萬元額外支出。