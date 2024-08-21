房協加租｜20屋邨加租一成　住戶分別加230及640元　明年起交新租

繼房委會公布出租公屋10月起加租10%後，香港房屋協會(房協)今日(21日)宣布轄下20個出租屋邨的租金將於今年10月1日起上調10%，新租金會維持至2026年9月30日。調整後，房協3.2萬個甲類及乙類出租屋邨租戶，將分別每月平均多繳約230元及640元租金，非「富戶」租戶首三個月的額外租金，可獲寬免。



房協新聞稿指、其執行委員會已通過2024-2026年度新租金安排及紓緩措施，轄下20個出租屋邨的租金將於今年10月1日起上調10%。調整後，房協甲類及乙類出租屋邨租戶，將分別每月平均多繳約230元及640元租金。

房協又指，考慮到社會目前的經濟狀況，決定向租戶提供特別紓緩措施，寬免首三個月的額外租金，惟有關安排不適用於「富戶」，他們須如期在10月起繳交新租金。

另外，房協設有「租金援助計劃」，有短暫經濟困難的合資格租戶可獲減免四分之一或一半租金。

香港房屋協會出租屋邨名單。(房協網頁）

房協稱作為自負盈虧的非牟利機構，房協轄下出租屋邨的營運賬目獨立於其他業務，並按其既定機制每兩年檢討租金一次，又稱有關安排已平衡居民的負擔能力及房協屋邨營運的持續發展。

房協指，過去兩年出租屋邨營運開支上升，營運賬目錄得虧損，強調在租金檢討中考慮的營運成本，未完全反映房協於屋邨營運投放的所有資源，包括為居民提供的各項支援服務達每年約7000萬港元。而房協的高齡屋邨所需的維修保養及改善工程開支亦會增加實際營運虧損。房協預計未來兩年，出租屋邨將持續錄得營運虧損。

消息指，維修保養成本持續上升，房協出租屋邨營運賬目連續多年出現赤字，若不加租，預計2024/05年度會出現一億元虧損。

消息又指，房協早前按機制計算出的租金加幅超過11%，但考慮到當前的經濟狀況，決定跟隨房委會將加幅限於10%，比過去三次加2%至8%為高，也是1998年至今最高加幅（1998年至2009年凍薪）。