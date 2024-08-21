房協加租｜楊永杰稱「理解但不太理想」　冀更考慮居民負擔能力

繼房委會公布出租公屋10月起加租10%後，香港房屋協會（房協）今日（21日）宣布，轄下20個出租屋邨的租金將於今年10月1日起上調10%，新租金會維持至2026年9月30日。「A4聯盟」立法會議員楊永杰直言，房協加租安排「能理解，但不是太理想」。



房協新租金生效後，3.2萬個甲類及乙類出租屋邨租戶，將分別每月平均多繳約230元及640元租金，非「富戶」租戶首3個月的額外租金，可獲寬免。另外，房協設有「租金援助計劃」，有短暫經濟困難的合資格租戶可獲減免四分之一或一半租金。

對於房協指過去兩年出租屋邨營運開支上升，營運賬目錄得虧損，故決定加租，楊永杰認為「能理解，但不是太理想」。他說過去房協沒有制訂公屋租金調整機制，加租時會傾向考慮租戶的負擔能力，因此租金上調幅度一直低於房委會，今次房協加租幅度和免租措施與房委會看齊，普遍租戶是有少少失望。

期望適當下調加租幅度 加租後更換老化設施

楊永杰續指，雖然房協面對老舊公屋維修保養問題不比房委會少，對財政壓力亦有一定影響，惟房協出租單位的租金較房委會高，跟隨房委會加租一成將大大增加長者和基層租戶的經濟負擔，建議房協調整租金時繼續考慮居民的負擔能力，適當下調加租幅度，甚至將寬免額外租金安排由3個月延長至半年。

至於加租所得，楊永杰期望房協能加快更換舊屋邨的老化設施，以及為依山而建的屋邨加設升降機，以便利居民出入。