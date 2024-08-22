中大換校徽風波｜段崇智查逸超同框「楚河漢界」　台上握手鮮交談

中大換校徽風波，引發校董會主席查逸超及校長段崇智的爭端，兩人關係似乎「勢成水火」。中大今日（22日）在沙田舉行活動，段崇智和查逸超罕有在公開場合「同框」，不過兩人鮮有交流，入座後大會安排兩人「分開坐」，中間隔着走廊形同「楚河漢界」；儀式結束後台上嘉賓互相握手，查逸超先向段崇智揮手示意，兩人亦禮貌握手。



查逸超（右一）與段崇智（左二）首度於公開場合同框。（蘇煒然攝）

中大換校徽調查後，查逸超（上）與段崇智（下）首度於公開場合同框。（吳綽詩攝）

中大今日在沙田新城市廣場舉行「中大創業日10周年呈獻創新創業展︰中大創新．點亮未來」開幕典禮，也是中大換校徽調查後，查逸超與段崇智首度於公開場合同框。

段崇智及查逸超接近相同時間到場，不過兩人未見有交流。進入廣場中庭後，兩人獲安排「分開坐」，中間隔着走廊形同「楚河漢界」，段崇智滿面笑容，忙於與坐他右邊的新地執董郭基泓聊天，查逸超就與左邊的財政司司長陳茂波交流。

啟動禮開始時，台上有四人，陳茂波和查逸超企「C位」，左右兩旁分別是段崇智和郭基泓，在儀式完結後，台上嘉賓互相握手，其間，查逸超隔着陳茂波，先向段崇智揮手示意，段崇智亦舉手示好，兩人禮貌握手就返回原位。

中文大學2022年曾更換校徽，相中為「百萬大道」的校徽。（資料圖片／夏嘉朗攝）

中大前年更換校徽引發校董會及管理層爭端，校董會主席查逸超於7月29日出席校董會後，批評大學管理層在更改校徽出現誤判，尤其是繞過校董會，以及未有與持份者作充分諮詢，對此感到失望，他又指，中大校長段崇智當日率領中大高層代表團，前赴昆明訪問3日，缺席會議交代責任。