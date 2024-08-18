運動員資助｜楊潤雄指體院有配套　不應單看津貼　研增資源

巴黎奧運過後，社會再度關注全職運動員待遇，包括全職精英運動員最低津貼只有7130元。文化、體育及旅遊局局長楊潤雄今日（18日）接受電視台訪問，他指體育學院提供的「津貼」，是希望令運動員不需完全因生活壓力而放棄訓練；又指過去多年對體育投入「非常之多」，不應該單看「一個（津貼）數字多定少。」



惟楊潤雄同意，若然有聲音要求，「中間可以增加（資源）、配合」，待體院提交檢討報告後，當局會盡量滿足。



楊潤雄接受無綫節目《講清講楚》時交代指，每逢奧運、大型賽事過後，都會就包括運動項目、培育方向、運動員津貼檢討，而今年年底至出年年初，體院將提交新一份檢討報告，當局檢視、考慮合理要求後，會盡量爭取資源。

早前港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜指，運動員津貼屬「零用錢」，因為體院已提供食宿以至教練、海外比賽賽用等。楊潤雄指，全職運動員不能「完全當係一份打工」，因為兩者考量不同，正如老闆提供薪金後，就着重你的成績；但運動員外出比賽，「唔可以純粹話你攞唔到金牌就係你失敗。」他續指，津貼是希望令運動員不需要完全為生活壓力，而放棄繼續訓練。

楊潤雄又表示，體院已提供各種支援，包括住宿、飲食、教練、出賽費以至醫療團隊；坊間以最低工資直接比較非絕對正確。惟他認同，「中間可以增加（資源）、配合，令運動員唔會有心理壓力，都會每次（比賽後）去睇一睇。」而退役後的支援計劃亦然。

楊潤雄稱，「每次都會諗、研究體院出嚟結果（檢討報告）係點，資源上嘅運用大家都見到，我哋過去咁多年對體育嘅投入係非常之多，覺得係整體去睇，唔應該淨係睇一個（津貼）數字多定少。」

楊潤雄：作為局長需支持運動員 有訴求將盡力爭取

至於近年政府財政緊張，帳本浮出「大赤字」，楊潤雄就指即使政府近年政策趨向控制開支，但今屆仍願意投放、調配資源去「值得做嘅嘢」。他又稱作為局長，需要支持運動員；若然體育角度有訴求，或者體院最終報告發現需要合理加幅，局方將會盡力爭取。

而就有運動員提到物理治療師不足、隨隊醫療等問題。楊潤雄稱，「對於所有做呢啲都係要資源，運動員角度係理解，但唔只錢問題」，因為物理治療師人數有限，若然為比賽「走開十幾日」，都要思考如何處理整體香港需求。惟他同樣認同可檢視，正如早兩年施政報告提到加強體育醫療支援，體院後續亦有增聘相關職位。

今屆巴黎奧運的劍擊男子重劍港隊代表何瑋桁。（資料圖片／葉詩敏攝）

就泳線資源不足，他就指「即使開足所有泳池，都係得咁多條泳線」，故要靠體育總會分配，也會研究可否延長救生員工時，以至泳會旗下訓練用泳池自行負責安全等。

楊潤雄：有與體院檢視非精英項目 制度下有一定影響

精英項目以外，現時部分取得佳績的非精英項目如桌球、跳繩等猶如「孤兒」。楊潤雄就指，可再作討論是否要納入精英運動，他提到，現時現制度着重大型賽事，如奧運、亞運、全運會等，一些非精英項目，需參考世界賽、大型錦標賽。但對政府而言，奧運項目不時有增減，當新項目要加資源時，政府需要「返轉頭，睇成個香港能夠拎幾多出嚟支援」，他又指，「跳繩從來無入過（奧運、亞運），桌球就呢幾年都無，所以依家制度下有一定影響」，不過今次檢討報告仍有與體院討論、檢視。

江旻憓在日前的巴黎奧運中，奪得女子重劍個人賽金牌，她返港後曾稱「做香港運動員好幸福」，後被外界批評；早前則解畫指，是因為「搵到堅持嘅運動、做自己鍾意嘅嘢」。（Reuters）

就政府是否要推動商界支援運動員「開源」，楊潤雄就形容，稅務優惠等建議是「左袋右袋」問題，因為變相政府收入也一樣會減少。但當局仍希望社會共同支持，如商界提供財政、金錢支援等，也非集中於個別某幾個運動員，而是全體精英運動員都可做到，始終目前精英運動員為數不多。