運動員資助｜李靜指已有進步　歡迎再加：當年攞完牌都係得一萬蚊

香港全職運動員目前最低資助只有7,130元，港協暨奧運會義務秘書長楊祖賜早前指該筆錢只是「零用錢」一說引起熱議。香港乒乓球隊總教練、2004年雅典奧運會為香港取得歷來第二面奧運會獎牌的李靜今日（17日）稱，現時資助額比以前已有很大進步，形容香港運動員愈來愈幸福，亦未觀察到有運動員因為資助不足放棄成為全職運動員，但他認為資源多多益善，少少無拘，歡迎再進一步加大投入資源。



香港乒乓隊總教練李靜。（資料圖片/袁志浩攝）

體育學院院長蔡玉坤今早在電台節目表示，運動員非體院員工，資助機制是令他們可以發揮專長，外界不應將資助看成為薪酬，而體院下月將開會檢討運動員的資助，明年可能會有新安排。

李靜認為資源多多益善、少少無拘

李靜下午在一活動表示，近年未有發現有運動員因為資助不足而決定放棄訓練，認為資助已越來越好，體院檢討運動員資助應屬於「諮詢總結」多於「檢討」，他又說現時體院的支援和設施均足夠，但認為資源多多益善，少少無拘，他歡迎再進一步加大投入資源。

港府大力支持運動應點讚 李靜：我覺得社會喺度進步

李靜認為現時資助額比以前已經有很大進步，形容香港運動員愈來愈幸福：「對比我當年呢，我3000蚊一個月咋噃，我攞到牌噃，攞完牌成個月都係得一萬蚊，你覺得邊個好唔好？我覺得社會喺度進步，應該點讚政府，呢個好緊要，政府真係大力支持咗運動，體育學院又畀咗好多新嘅基建同資助。資金嘅嘢、資源嘅嘢，多多益善、少少無拘。」