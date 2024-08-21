運動員薪酬｜蔡俊彥撰文揭資助微薄　體院蔡玉坤：將檢討資助機制

近日香港運動員薪酬惹起熱議，男子花劍港隊成員蔡俊彥昨日(20日)在社交平台發文，指今年出國參賽開支，在「三餐喺體院食」的情況下，僅餘3萬多元「正數」。香港體育學院院長蔡玉坤在今日（21日）奧運港隊歡迎儀式後表示，下月將開始檢討運動員資助機制，期望年底至明年初完成，新機制並會於明年4月1日生效。



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花劍港隊成員蔡俊彥昨（20日）發文透露出國參賽要自費食宿機票，引來網民譁然。蔡玉坤今日出席港隊歡迎儀式後表示，下月將檢討運動員資助機制。他指會從闊度和深度檢討整個機制，包括資助金額和配對條件等，不會只檢視某一個組別的運動員。

被問到會否提高資助額，他說不想先入為主、太早下結論，但強調會透明地認真檢視相關機制。

港隊單車代表李思穎認為，運動員應該有一萬元底薪，比賽相關費用亦宜有資助。（蘇煒然攝）

單車代表李思穎：應有一萬底薪、出賽有資助

港隊單車代表李思穎認為，運動員應該有一萬元底薪，比賽相關費用亦宜有資助。她表示單車隊出賽時有前輩資助，因此不大問題，但其他運動隊伍可能有需要。她認為資助或為運動員帶來動力，「可能望住高資助會更努力。」

港隊乒乓代表黃鎮廷表示，相信體院在檢討資助機制時有更多考慮，不評論太多。（蘇煒然攝）

乒乓代表黃鎮廷稱體院有明確獎學金計劃

港隊乒乓代表黃鎮廷則表示，相信體院在商討檢討資助機制時，有更多考慮，他不評論太多。他指體院有明確的獎學金計劃，根據成續有相應獎金。

今屆奧運「黃杜配」打入混雙四強，黃說會繼續努力，「距離獎牌差一步，仲未摸過」，希望下屆在洛杉磯有機會奪牌。他續指，今日見江旻憓帶金牌，也問她借來摸下、沾下光，笑言拿上手「好重，含金量重」。他又說，希望國家隊訪港時，能和好友馬龍久違地切磋球技。

拍檔杜凱琴則表示，現在「希望先有好的身體」，待恢復後再打比賽。

杜凱琴指現在「希望先有好的身體」，待恢復後再打比賽。（蘇煒然攝）

花劍代表何瑋珩：愈多資源運動員愈安心比賽

港隊花劍代表何瑋珩認為，現時政府在運動方面的支援和資助已較以往多，又指愈多資源，運動員愈安心比賽，期望將來會有更多資源。