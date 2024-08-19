大熊貓BB｜盈盈照顧子女片段曝光　不停舔「細佬」展母愛

大熊貓盈盈和樂樂成功繁殖，一炮雙響誕下一對龍鳳胎，成為首對「港產熊貓」。海洋公園主席龐建貽今早（19日）表示，盈盈目前與工作人員「輪流」照顧一對小姐弟，園方下午在社交網站上載盈盈照顧「細佬」的影片，畫面中盈盈緊抱「細佬」，嘴巴不停晃動，原來是為了刺激愛子排便。



大熊貓盈盈龍鳳胎IG專頁

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網民留言大讚「盈盈媽媽好叻」

由影片可見，盈盈坐在地上，低頭望向自己雙手，其間嘴巴不停晃動。園方指，由於大熊貓BB體型太小，在畫面上未能見到，但盈盈其實正在緊抱「細佬」，用嘴舔牠。園方解釋，大熊貓嬰兒在剛出生時，暫時未能自行調節體溫同自主排便，故大熊貓媽媽需為子女做好保暖，而舔是為了刺激牠們排便。

不少網民在帖文留言，大讚「盈盈媽媽好叻」，為這位「新手媽媽」加油，亦有網民表示期待可以盡快與兩隻「港產熊貓」見面。

海洋公園主席龐建貽今早表示，園方目前會視盈盈身體狀況，安排牠每隔一段時間與一對小姐弟分別相處，「去照顧佢，攬下佢，感受下母親體溫」；而工作人員則會幫忙輪流照顧。

▼8月16日 大熊貓BB與媽媽盈盈相片▼



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▼大熊貓樂樂及盈盈首當父母▼

