大熊貓BB｜崔定邦倡仿傚日本將熊貓家族IP化　批知名度仲停喺香港

大熊貓盈盈上周突然誕下龍鳳胎，連同中央送贈、今年9月來港的一對大熊貓，香港將迎來6隻國寶。政、商界即提倡「大搞熊貓經濟」。



旅遊促進會總幹事崔定邦今早（19）在電台節目表示，「熊貓家族」對環球旅客具吸引力，但目前本港熊貓知名度「仲停喺香港範圍」，希望園方日後可參考大熊貓「香香」為東京帶來的經濟效益，嘗試將其「IP化」（知識產權化）提高知名度，在帶起旅客來港之餘，也能帶動周邊產業，初步可先分享其日常生活，成長階段等。



大熊貓盈盈龍鳳胎IG專頁

大熊貓「香香」為東京周邊地區帶來650億日圓經濟效益

崔定邦接受港台節《千禧年代》表示，未來熊貓「由2變6」，相信對於訪港旅客，特別是來自東南亞、環球旅客會有吸引力。他舉例指，2017年在日本出生、上年2月返回中國的大熊貓「香香」，曾在期間為東京周邊地區帶來650億日圓（折算34.5億港元）的經濟效益。

盈盈成功誕下龍鳳胎(左姐姐、右弟弟)。（海洋公園提供）

他續指，日本擅長將人物、動物形象包裝並「IP化」；又正如香港迪士尼都有眾多知名角色，本身「吸金力」高令不少旅客慕名而來，如能將「熊貓家族」好好包裝，提高香港熊貓的知名度，有望吸引更多東南亞、環球旅客來港。

▼8月16日 大熊貓BB與媽媽盈盈相片▼



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崔定邦稱，目前本港熊貓知名度「仲停喺香港範圍」，期望園方從多媒體入手，包括分享其日常生活，成長階段等，相信屆時不單旅客，本地市民亦有興趣。而所謂「熊貓經濟」，除了以熊貓的外表可愛吸引旅客外；周邊產品如餐飲、零售相關產品亦可發展。