放射治療是常見的癌症治療方案之一，除了俗稱「電療」的體外放射治療，還包括近距離放射治療，又稱體內放射治療（「內電」）。內電的應用範疇廣泛，放射源可深入腫瘤中心位置並釋出輻射，可用於治療婦科癌症、頭頸癌、乳癌、肺癌、食道癌、直腸癌、肛門癌及惡性肉瘤等。



撰文：港怡醫院高級放射治療師陳昊



體外放射治療與近距離放射治療兩種技術均是利用輻射線殺滅癌細胞，但照射模式有所不同。體外放射治療是利用放射線從體外照射到體內的腫瘤，過程中，放射線會穿過皮膚及腫瘤附近的組織或器官，因此難免會對鄰近健康組織造成一定程度的影響。至於近距離放射治療，是將放射源通過空心管或針（稱為應用器）置入體內或腔內，以靠近病灶位置，過程中會釋出高劑量的輻射以殺滅癌細胞，並將對周圍組織及器官的影響減到最低。每次完成治療後，放射源會沿著應用器返回治療機器，患者體內不再帶有放射性。

體外放射治療可治療擴散至淋巴等器官的腫瘤；而內電則可重點殺滅腫瘤中心的癌細胞。部分患者在接受體外放射治療後，需再進行內電，能在減低對附近皮膚或正常組織傷害的情況下，提高腫瘤中心的輻射劑量。兩種療法各有優勢，可相輔相成全面消滅癌細胞。

以治療子宮頸癌、子宮體癌、子宮內膜癌和陰道癌等婦科癌症為例，內電療法有助減少對盆腔內正常器官的影響，例如膀胱、直腸和小腸等。利用內電治療婦科癌症通常有兩種形式，包括將放射源置入腫瘤鄰近的腔體，例如陰道及子宮頸位置，讓放射源在體內釋出輻射以殺滅癌細胞，此方法適用於腫瘤體積較細的癌症。

內電可應用於治療子宮頸癌，放射源會經特定儀器放置在陰道或子宮頸內。

另一種方式是通過穿刺針管，將放射源置入腫瘤位置，待放射源釋出一定輻射量後，再移除放射源及取走導管。這通常用於治療位置較深入的子宮體或子宮內膜癌，以及體積較大的腫瘤。由於涉及入侵性的程序，患者通常會入院接受治療，完成療程後如情況無恙，可移除治療儀器出院休養。

對於以內電治療體積較大的腫瘤，可通過穿刺針管，將放射源置入腫瘤位置並釋出輻射。

此外，針對骨骼肌肉腫瘤，可利用多條針管穿刺到肌肉內，深入腫瘤位置進行內電，其原理和治療與前文提及較大的婦科腫瘤相若。

近距離放射治療需要臨床腫瘤科醫生、放射治療師、醫學物理學家和護士的緊密合作。放射治療師會與團隊合力制訂適切的治療計劃，包括利用影像導航技術以準確定位，確保輻射劑量足以照射目標位置，例如放射源的停留時間、輻射劑量及治療範圍。在治療開始前，我們亦須確保所有導管接駁正確，讓療程安全及準確地進行。治療進行期間，我們會與醫生和醫學物理學家通力合作，密切觀察病人情況並在有需要時作出調節。

明白到不少病人會對接受癌症治療感到擔憂，當察覺到患者感到不安時，我們會盡量運用專業知識向病人解釋治療程序，讓病人充分了解每一個步驟，希望能釋除病人的疑慮；如病人情緒相當繃緊，我們亦會先與他們聊天，盡可能讓他們放鬆心情面對治療。

部分中後期或復發的癌症患者，也能透過內電完全消滅癌細胞。記得有一名頭頸癌病人在完成體外放射治療數年後復發，其後醫生建議病人接受內電，療程需時五天、合共10次內電，期間病人狀況良好，毋須住院。完成療程後，影像掃描顯示患者治療範圍沒有殘餘癌細胞。

市民對內電的認知程度或不及體外放射治療高，建議大家積極尋求專業醫療意見，多一種治療方案選擇，也是多一個希望。

「01醫務所」與港怡醫院合作，隔周五刊登由醫護人員撰寫的專欄《醫健怡情》。港怡醫院致力提供優質的醫療服務，同時本著全人關顧的理念，為病人帶來個人化的護理。港怡醫院作為私營教學醫院，亦一直為本港培育專業醫護人才作出貢獻。



醫護人員透過專欄分享醫學及健康資訊，讀者細心閱讀文章，增廣見聞之餘，亦能感受醫護維護民康的點滴。

