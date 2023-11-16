郵輪旅遊｜名人極致號載2700旅客首泊港　未來五個月香港作始發港

國際郵輪公司皇家加勒比集團旗下的名人郵輪（Celebrity Cruises）「名人極致號」（Celebrity Solstice）今天（16日）首次停泊香港，標誌著名人郵輪全面回歸亞洲。名人極致號今日載2,700 名旅客來港，未來五個月會以香港作為始發港，行駛香港往返新加坡行程，途經越南及泰國。期間會有19 次香港始發航程，料為香港帶來超過五萬名國際旅客，該郵輪其後會於2024年冬季再次回歸。



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名人極致號今日清晨抵港，為歡迎郵輪及船上2,700名旅客來港，旅遊發展局特意安排傳統舞龍舞獅表演，並為旅客送上一連串驚喜。船長室上舉行紀念牌交換儀式，旅遊事務署、旅遊發展局、旅遊業議會及皇家加勒比集團的代表出席。

旅遊發展局會議展覽及郵輪業務總經理黃卓雄表示，非常高興名人郵輪重臨香港並歡迎更多來自全球的郵輪旅客訪港，而名人郵輪未來數年將有更多航次停靠本港，再次突顯香港於全球郵輪市場的吸引力，旅發局亦會繼續致力爭取及推動不同國際郵輪重返亞洲和香港。

名人郵輪亞洲市場推廣及業務總監區嘉麟表示，亞洲一直是眾多國際旅客心目中的旅遊勝地，而香港是亞洲最具活力和引人入勝的目的地之一，作為一個中西融匯的國際都市，旅客不論在郵輪航程前後都可以享受到美好且奇妙的時光。

區嘉麟表示，名人極致號將於今年和2024年冬季在香港和新加坡之間航行，行程會途經越南河內、峴港和胡志明市，以及泰國曼谷和蘇梅島。

該郵輪工作人員多達1,300人，與乘客比例高達1:2，船上共有 20家提供昇華用餐體驗的餐廳和酒吧，以及極致級船隊限定的草坪俱樂部和玻璃吹製課程，其他船上設施包括游泳池、戶外電影院、劇院、藝術畫廊、籃球場、水療和健身中心、賭場、遊戲室、緩跑徑和圖書館等；有露台房間佔多數，當中部份更設有露天浴缸，讓乘客對着大海浸浴。

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區嘉麟續指，名人郵輪另一郵輪名人千禧號將航行至日本以至其他亞洲城市的各個港口，連同名人極致號兩艘郵輪預計將在2023/24年度的52個航程，帶領超過12萬名旅客遊歷亞洲城市。名人郵輪船隊旗下16艘郵輪中，兩艘正在亞洲水域航行，他指印證公司對亞洲地區的重視和承諾，並標誌郵輪業在全球復甦的重要里程碑。