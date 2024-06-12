國際旅遊展｜日本參展商推出渡輪體驗　價錢低至$450

第38屆香港國際旅遊展明天（13日）開幕，一連舉辨4天。有日本參展商提供橫跨南至北部渡輪體驗，節省酒店價錢，旅客亦能駕車登船，期望吸引喜愛一家大小自駕遊的港人，價錢每位低至450元



香港國際旅遊展明天開幕，現場有港人旅遊熱門地日本、韓國、台灣等參展商，推出不同計劃以吸引港人。當中有日本參展商以「休閑渡輪」作賣點，MOL香港高級經理劉先生表示，一共有4條航線，由東京都至北部的北海道、神戶至大分、大阪至別府及志布志（鹿兒島），價錢按照房間類型、地點及月份而定。

以東京都至北海道為例，經濟艙的價錢為每人480元（4至9月價錢相同），渡輪以大洗港為起點，前往苫小牧港，旅程約17小時。至於從大阪出發至別府，標準房的價錢為每人770（4至6月）或每人710（7至9月），旅客在大阪南港上船，約12小時後到達別府國際觀光港。神戶至大分最平每人450元（4至6月經濟艙）。

旅客能按個人喜好選擇房間類型，「休閑渡輪」提供海景露台套房、無障礙套房、和式及洋式套房。另外，亦設餐廳、展望浴場、兒童設施等休閑空間。

除此之外，渡輪設有車輛登船服務，能體驗賀車登船，方便喜愛自駕遊的旅客，亦適合家族及群體出遊。（汽車、電單車、電動單車及單車價錢需額外支付）渡輪費用不包括餐飲，旅客需另外支付2000日元餐費，亦能自行攜帶食物及飲品上船。