戲院結業︱田啟文重申情況嚴峻入不敷支：如果有得做冇人會結業

香港電影院線影藝戲院周二（20日）於社交媒體上公布、位於九龍城廣場的戲院因租約期滿，將營業至本月26日（星期一）。連同九龍城影藝計算在內，去年至今已有6間戲院結業，香港電影工作者總會發言人田啟文今早（22日）指，九龍城影藝結業是一個「唔係幾好嘅訊息」，重申有第二間戲院結業時已說過情況很嚴峻。他認為九龍城影藝結業是因為商業考慮，因為營運數字多了不代表戲院賺多了，而租金，與片主、業主拆帳等開支大於營運成本，「如果有得做，冇人會結業」。



香港電影工作者總會發言人田啟文（資料圖片 / 黃舒慧攝）

田啟文在港台節目《千禧年代》指再有戲院因租約期滿而結業，明顯看到一個訊息是持份者、營運者，或是包括業主都達成不到一個好好的共識，而九龍城影藝只開了5年就結業，一定是在商業考慮上談不出一個可以共存的地方。而今次九龍城影藝結業是因為租約期滿，他認為事件釋放另一個訊息是投資方改為持保守、觀望心態。

翻查資料，於1993年落成的九龍城廣場，佔地約63萬平方呎，城規會於2020年批准其拆卸重建的申請，商場將重建為兩幢高31層的住宅大廈，提供850個住宅單位。

營運成本追不上收支：如果有得做，冇人會結業

貿發局資料顯示，2023年電影票房有所增長，被問到戲院營運情況時，田啟文稱數字上是多了，但因為營運成本追不上收支，「營運數字多了不代表戲院賺多了」。因為戲院要和片主拆帳，業主亦會按租金，及根據營業額收租及拆帳，「如果有得做，冇人會結業」。

他又表示營運戲院與經營茶餐廳不同，要尋找到合適地方投資。而5年租約在業界是基本年期，因此九龍城影藝結業帶出一個清晰訊息，「計唔掂數，咪唔做住囉」。

九龍城廣場影藝戲院宣布結業（影藝戲院FB圖片）

北上港人增多反影響內地電影在港票房

被問到多了港人北上消費，是否影響到香港戲院，田啟文就認為影響不大，但一定有比較。他又指多了港人北上反而會影響內地電影在香港上映時的票房，因為內地電影會在內地先上，可能有港人北上時已觀看，便不會在港入場。他又指因體制不同，香港部份電影要在內地上映並不容易，所以受到的影響很輕微。

他另外提到票價亦是一個影響，因為香港戲院早場票價都比較便宜，如長者早場可能只需30元，普通人就120元至130元左右，部份可能要價150元。