美國不批准搖頭丸治療創傷後遺症　是迷幻藥也是藥物？

創傷後遺症（PTSD）是難以治療的精神健康問題，當經歷重大創傷事件後，患者往往持續面對痛苦的回憶和情緒困擾。傳統上，舍曲林（Sertraline）、利螺環酮（Risperidone）等藥物成效並不顯著，因此近年提倡服食搖頭丸（MDMA）配合心理治療，去年7月更在澳洲合法採用。但美國食品藥物管理局（FDA）最近拒絕批准作治療藥物，其決定引起醫學界廣泛關注。



撰文：醫善同行醫學顧問、香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華



醫善同行醫學顧問、香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華

FDA的審批標準期望藥物能夠在單一使用時展現明顯的療效，但現時MDMA的治療效果很大程度依賴於與心理治療的結合，因此在臨床試驗中難以量化，治療效果因治療師的經驗和治療方法的不同而有所差異，導致數據參差不齊，令FDA難以得出一致的結論。因此，FDA希望能夠看到MDMA在不依賴心理治療的情況下，展示單一用藥的成效，藥廠亦表示這將會是未來的研究方向。

搖頭丸能夠增加大腦中血清素、去甲腎上腺素和多巴胺的釋放，有助減輕焦慮和抑鬱，並提升患者的情緒狀態，使其更容易應對創傷回憶。此外，搖頭丸還能使大腦中的杏仁核活動減弱，亦即與恐懼相關的大腦區域，讓患者面對創傷回憶時的恐懼感降低，更容易進行心理治療。

雖然搖頭丸在治療創傷後遺症有一定潛力，但其潛在的風險和副作用仍然不可忽視。搖頭丸在使用過量的情況下，容易引發強烈的幻覺，這些幻覺可能使患者感覺輕浮、愉悅，可能促使患者繼續追求這種體驗，導致濫用及上癮。（網上圖片）

雖然搖頭丸在治療創傷後遺症有一定潛力，但其潛在的風險和副作用仍然不可忽視。搖頭丸在使用過量的情況下，容易引發強烈的幻覺，這些幻覺可能使患者感覺輕浮、愉悅，可能促使患者繼續追求這種體驗，導致濫用及上癮。長期服用搖頭丸的患者可能會經歷戒斷症狀。由於搖頭丸具有強烈的成癮性，患者可能會在停藥後感到極度不適，甚至難以戒掉這種藥癮。

成癮者通常會不斷增加服藥的頻率，從原本的一天一次發展到一天多次，以追求持續的興奮感和放鬆感，這樣的循環會進一步加劇成癮情況。雖然澳洲已批准合法使用搖頭丸治療抑鬱症及創傷後遺症，但有些患者可能會在獲得合法藥物後，私下服用更多劑量或將藥物轉讓給他人，令社會上濫用藥物情況加劇。

香港的創傷後遺症患者不多，相比美國和澳洲等國家，在道德層面上對於使用迷幻藥物治療精神疾病的接受程度也相對保守。（資料圖片/黃偉民攝）

美國的軍人因戰爭經歷而罹患創傷後遺症的比例較高，對於新的治療手段需求也更為迫切，甚至最近因FDA不批准搖頭丸作治療藥物後，有反對聲音批評會增加病人自殺的機會。

相反，香港的創傷後遺症患者不多，相比美國和澳洲等國家，在道德層面上對於使用迷幻藥物治療精神疾病的接受程度也相對保守，即使是一些已經在國外被註冊為藥物的大麻二酚（CBD）產品，由於潛在的安全問題，也被例入危險藥物類別，短期內在香港看到迷幻藥物被用於治療創傷後遺症的可能性不大。

相比美國和澳洲等國家，香港在道德層面上對於使用迷幻藥物治療精神疾病的接受程度相對保守，即使是一些已經在國外被註冊為藥物的大麻二酚（CBD）產品，由於潛在的安全問題，也被例入危險藥物類別，短期內在香港看到迷幻藥物被用於治療創傷後遺症的可能性不大。（資料圖片）

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