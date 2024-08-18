心跳現雜音切勿忽視　或涉結構性心臟問題

大眾認知的心跳聲是有規律的「砰砰」聲，但有些時候我們的心臟會發出除此以外的雜亂聲音，是為「心雜音」。心雜音分為功能性及病理性，當中，病理性心雜音是揭示結構性心臟問題的警號。當心臟出現結構性問題，血液便會異常地流動，形成「湍流」，從而產生雜音。一般人普遍難以發覺心跳雜音，多數依靠醫生於聽診器下才能辨別。心雜音無論是在新生兒、幼童、成人及長者身上都有機會出現。當發現心跳聲有異樣，切勿忽視，宜適時求醫及接受進一步檢查，例如心臟超聲波或磁力共振等等。



撰文：醫善同行醫學顧問、心臟專科醫生李家輝醫生



醫善同行醫學顧問、心臟專科醫生李家輝醫生

當醫生為病人診症時，會以聽診器檢查其心跳。所謂「心雜音」，是指正常規律心跳聲以外的雜亂聲音。當發現病人心跳聲出現雜音，醫生會觀察雜音的強弱、頻率、長短、出現的時間及位置等，視乎情況安排進一步檢查，判斷心雜音情況屬於功能性或是病理性。

兩者有何分別？功能性心雜音聲音較細，大多於心臟收縮期間發生。在當病人坐直或企直身子時，心雜音大多就會消失。這種雜音對健康並無大礙，出現原因與心臟血液流動速度有關。例如當病人發燒或貧血時，心臟會加快泵血，為身體應付當前病況，心跳因而自然加快，血液在心臟快速流動而造成聲響。

心雜音分為功能性及病理性，當中，病理性心雜音是揭示結構性心臟問題的警號。當心臟出現結構性問題，血液便會異常地流動，形成「湍流」，從而產生雜音。（資料圖片）

功能性心雜音在新生兒及孩童身上頗為常見，因為小朋友的心臟體積較細，血液在細小的心臟內快速流動，聲音較為明顯。一般來說，功能性雜音會隨年幼患者成長、心臟體積變大後自然消失。

至於病理性心雜音，就被視為揭示結構性心臟問題的警號。當結構性心臟問題若持續惡化，有機會帶來致命風險，不宜忽視。病理性心雜音在聽診器下聽起來明顯較為大聲，醫生發現後會迅速安排病人接受心臟超聲波，檢查心臟那個部份可能出現問題。

在幼童方面，心漏症是常見的結構性心臟問題之一，亦是最常引致病理性心雜音的原因。在此為大家補充多一些資料，心漏症屬於先天性心臟病，患者會出現心雜音、氣喘、發育遲緩等病徵。心漏症大致分為「心房中膈缺損」及「心室中膈缺損」。兩者分別在心房及心室的中膈出現破洞，令左心房/左心室的血液異常地流向右心房/右心室，有機會帶來肺部併發症之餘，亦可能引致心臟衰竭等致命情況。小型缺損有可能於患者出生後數年自然閉合及痊愈，大型缺損則需要進行微創心導管手術或開胸手術，修補破洞。

成人方面，最常引致病理性心雜音則是心瓣疾病，包括心瓣收窄、心瓣倒流及心瓣感染等等。另外亦有心肌疾病會導致心雜音，例如心肌肥厚症。（資料圖片／歐嘉樂攝）

至於在成人方面，最常引致病理性心雜音則是心瓣疾病，包括心瓣收窄、心瓣倒流及心瓣感染等等。另外亦有心肌疾病會導致心雜音，例如心肌肥厚症。曾有病例是一名中年男病人因低燒不退、腳腫、體重下降及胃口不佳而前來求醫。當以聽診器一聽就發現對方心臟雜音「好大聲」，之後安排心臟超聲波檢查後，成功發現其心瓣備受細菌感染，出現心瓣倒流。理解到其心臟泵血功能受到影響，造成腳腫積水，於是處方靜脈抗生素，但因未能擊退全部細菌，需進行更換心瓣手術。此病人最終術後痊愈，避過致命風險，只需定期覆診觀察便可。

以上可見當心臟出現雜音，後果可大可小，一般情況下病人更難以自行判斷心雜音的成因及類別，故一旦對心跳聲異常的情況抱有懷疑，建議可盡早求醫及檢查，保護心臟健康。

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