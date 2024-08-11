潛水暗藏危機　須小心割傷及減壓症

近年越來越多港人愛上潛水，潛入清澈見底的海水，欣賞五彩斑斕的珊瑚礁，與各種海洋生物共游，這些都讓人無比興奮。但在探索海底世界的同時，也暗藏不同危機。香港不時亦出現與潛水有關的意外，其中割傷、減壓症等較為常見，割傷有機會感染創傷弧菌，嚴重可引致壞死性筋膜炎；減壓症患者更可能需要送院接受高壓氧氣治療。下文將分享一些應對方法，讓潛水愛好者在享受潛水樂趣的同時，亦保障自身安全。



撰文：醫善同行醫學顧問、急症科專科醫生劉啟基



醫善同行醫學顧問、急症科專科醫生劉啟基

割傷可致壞死性筋膜炎

在潛水過程中，可能會因接觸到尖銳的藤壺、礁石、珊瑚、貝殼，或海狼、水母、牙帶魚等具有攻擊性的海洋生物而受傷。如果不及時處理這些傷口，便容易引起感染，部份咬傷或蟄傷更可能會中毒。

海水中含有創傷弧菌（Vibrio vulnificus），這種細菌在受傷後進入人體，可能引起嚴重感染，甚至導致壞死性筋膜炎。患者需接受適當的抗生素治療，亦可能接受手術清除壞死組織或截肢，如未及時處理則可引致死亡。

若不慎被割傷，潛水員應立即上水，並以乾淨水、生理鹽水或消毒液沖洗傷口，減少感染的風險。由於海水中細菌感染的風險較高，因此任何潛水割傷都應認真重視，若傷口感到劇烈疼痛，傷口出現膿液，甚至發燒、發冷、疲倦、屙嘔等，傷者應盡快求醫，入院治療為佳。

潛水員應該注意佩戴潛水手套和防護裝備，這不僅可以保護雙手免受割傷，還可以防止被海洋生物刺傷或咬傷。（Getty Images）

潛水員應該注意佩戴潛水手套和防護裝備，這不僅可以保護雙手免受割傷，還可以防止被海洋生物刺傷或咬傷。另外，攜帶潛水刀也是必要的，以便在遇到纏繞的水草、魚絲或漁網時，能夠迅速解脫，減少意外發生。其他工具如安全繩、潛水手電筒等，並帶有潛伴及海面有同伴留守，有助處理突發事故。

減壓症狀通常一日內出現

呼吸面具引致的面部創傷、外耳中耳及耳膜創傷、鼻竇痛甚至流鼻血、肺部創傷等氣壓傷都可以在下潛時發生。在潛水過程中，如果出現儀器故障、呼吸困難、昏迷或任何懷疑氣壓傷的症狀，都應立即上水。

在探索海底世界的同時，也暗藏不同危機。香港不時亦出現與潛水有關的意外，其中割傷、減壓症等較為常見。（視覺中國）

減壓症是指潛水員在快速上升過程中，體內的氮氣無法及時排出，形成氣泡堵塞血管而引發。根據統計，約有42%的患者在潛水後一小時內出現症狀，60%在三小時內出現症狀，接近所有的患者會在一日內出現症狀，其症狀可分為兩類：

第一類別：較輕微的症狀，如關節痛、皮膚癢、紅腫、淋巴腫痛

第二類別：較嚴重的系統性症狀，如麻痺、刺痛、肌肉無力、神智不清、頭暈、協調功能障礙、失去視力、尿瀦留、大便失禁、呼吸困難、胸痛、耳鳴、暈眩、嘔吐等

亦有部份潛水員或出現「動脈氣體栓塞」，即因為快速上升或屏住呼吸導致的肺泡破裂，氣體進入血液循環，形成氣體栓塞，症狀通常在上水面後 10 分鐘內出現，包括腦中風的神經系統病徵如昏迷、神智混亂、麻痺麻木、震顫、失語、眩暈、視聽力異常等。其他病徵如心肺功能驟停或因休克而遇溺，亦可令患者突然死亡。

減壓症是指潛水員在快速上升過程中，體內的氮氣無法及時排出，形成氣泡堵塞血管而引發。（視覺中國）

減壓症的急救措施

如果在水中或上岸後出現減壓症症狀，應立即進行以下急救措施：

．吸氧：使用氧氣面罩進行高濃度吸氧，可以幫助排出體內的氮氣，治療低氧血症

．輸液：吊鹽水可以補充體液，減少血管滲透所引致的低血流量及低血壓問題

．藥物：止痛消炎藥、 止暈嘔藥或鎮靜藥

．高壓氧氣治療（HBOT）：盡快聯絡高壓氧治療中心，使用高壓氧氣治療或加壓治療

．心肺復甦術（CPR）：如心肺功能出現問題，應立即進行心肺復甦術



升水速度應慢於每分鐘9米

潛伴制度也是潛水安全的重要一環，時刻與潛伴一起，確保彼此安全。潛水員應經常檢查深度、氣壓及時間，確保隨時了解潛水狀況，避免過度潛水。同時，不可超越個人的最大潛水限制，了解自己的潛水極限，避免過度挑戰。

在升水過程中，潛水員應該注意控制升水速度。升水速度應慢於每分鐘9米，這樣可以減少氮氣快速排出體內而引起減壓病的風險。此外，在升水到達5米時，應該進行安全停留，停留時間為3分鐘，這有助於讓體內的氮氣逐漸釋放，進一步減少減壓症的風險，亦可避免船隻經過所引起的事故。

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