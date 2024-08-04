捱夜、眼壓高與青光眼

奧運季節，熬夜支持港隊，看著拉鋸不斷的比分，心跳和血壓總會高低起伏。血壓的波動會隨休息等而下降；但眼壓一旦飊升，往往難以自行紓緩，並可造成多種眼疾，包括無法逆轉的青光眼。捱夜之餘，也要記得保護雙眼。



撰文：醫善同行醫學顧問、眼科專科醫生黃澤銘



醫善同行醫學顧問、眼科專科醫生黃澤銘

青光眼和白內障都是本港常見的眼疾。白內障屬於眼球晶體老化或退化的結果，而青光眼除了年齡（40歲開始風險增加），也有不少的風險因素，導致急性或慢性青光眼，例如家族遺傳、深度近視或遠視、眼睛曾受創傷；以及其他疾病如糖尿病、睡眠窒息症、心血管病以至高血壓等。

很多人都知道，眼壓長時間處於高水平，就會增加罹患青光眼的機會。所謂「眼壓」，是指眼球和視神經所受的壓力。正常情況下，眼睛分泌房水，流過瞳孔以供應養分和清除代謝廢物後，經由小梁網排出眼外，形成循環；但當循環過程受阻，房水便會慢慢累積，增加眼球和視神壓受壓程度，眼壓從而升高。如眼壓長期高於21mmHg，已有視野受損機會。

青光眼帶來的視力受損無法復原，及早改善生活習慣，特別是輪班工作，時而返早時而「通宵」的打工仔，要特別注意休息時間。（GettyImages）

青光眼也有不同類型，主要為慢性開角性青光眼和急性閉角性青光眼兩種。大部份的青光眼徵狀，都與眼壓高有關。例如慢性青光眼，當視神經長期受壓，視野便會收窄、萎縮，整體視野模糊；急性青光眼患者，看燈光時周圍會有光環，就是青光眼最主要的徵狀；此外，患者也會感到眼睛脹痛劇痛、頭痛以至噁心、嘔吐等。

血壓的波動會隨休息等而下降，眼壓一旦飊升，往往難以自行紓緩，並可造成多種眼疾，包括無法逆轉的青光眼。(Getty Images)

所以，治療青光眼的一大原則，就是減低患者的眼壓，以減輕徵狀或視力進一步受損；而減低眼壓的方法，就是改善眼睛的房水分泌循環，減少房水堆積。醫生會先為患者進行視力、眼睛前房及前房角、眼底等檢查，並量度眼壓，了解青光眼的嚴重程度。結合患者的病史和身體狀況，決定以藥物、眼藥水、激光治療和眼科手術等何種治療方式。一般來說，如藥物無法阻止青光眼惡化，醫生會考慮採用小梁切除術、房水引流等手術方案。如病人同時患有白內障，接受晶體切除手術後，也會因此減輕眼壓，控制閉角性青光眼的惡化。

然未有充足研究證明藍光會增加罹患青光眼風險，但為保護雙眼著想，捱夜看完奧運賽事後，最好遠離電子產品，立即休息。（GettyImages）

眼壓能改善、眼睛腫痛能減輕，可是青光眼帶來的視力受損，卻是無法復原（因為視神經無法修復）。當患者發現視力受損，很多時已代表左右眼的視野不能互補，眼睛的周邊視野和中央視野均有缺損，代表已影響日常生活。及早改善生活習慣，特別是輪班工作，時而返早時而「通宵」的打工仔，要特別注意休息時間。休息也要睡得好，如有睡眠窒息症，應及早求醫，帶睡眠呼吸機輔助睡眠。至於一般市民，雖然未有充足研究證明藍光會增加罹患青光眼風險，但為保護雙眼著想，捱夜看完奧運賽事後，最好遠離電子產品，立即休息。40歲以上市民，亦宜每年接受一次全面的眼科檢查，了解雙眼各自的狀況，揪出潛在病因。

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