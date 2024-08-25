四成受訪家長每周與子女衝突至少一次　最多因電子產品及做功課

衝突過後，問題未解決，會衍生更多衝突。香港基督教女青年會今日（25日）公布調查結果，指四成受訪家長每星期與子女至少發生一次衝突，引發的原因與電子產品、做功課、學業表現等有關。調查也發現，有七成半受訪家長表示不滿意目前處理衝突的方式，問到不滿意的原因，當中半數人指同一衝突重覆出現；逾八成家長更認為與子女對立的情況，並無因為衝突結束而靜止。



女青指出，華人傳統社會強調服從、孝順，部份孩子在衝突後，選擇與父母「妥協」，當衝突未完全解決，自然容易又起其他衝突，這種「服從式管教」只會導致惡性循環，建議家長要學習「溝通式管教」，與孩子協商，才能夠真正解決問題。



女青調查指，四成受訪家長每星期與子女衝突最少一次。（受訪者提供）

43.8%起衝突與學業表現有關

香港基督教女青年會（女青）在今年1月至5月、以家長為對象，進行問卷調查，共收回406份問卷。結果顯示，逾九成受訪家長稱曾與子女發生衝突，當中有四成最少每星期發生一次衝突。

引發衝突的原因，分別有68.4%受訪家長指與電子產品及做功課有關，其次則是與子女的學業表現有關（43.8%）。至於親子衝突的方式，逾九成人指會有口頭爭執，值得留意的是，也有一成人稱涉及掟東西、8.7%人則指涉及肢體衝突。

調查更發現，有七成半受訪家長表示不滿意目前處理衝突的方式，問到不滿意的原因，當中半數人指同一衝突重覆出現。逾八成家長更認為與子女對立的情況，無因為衝突結束而靜止，會出現擺臉色、逃避接觸、甚至會延伸「戰場」，在其他事端上繼續責罵等情況。

女青指，家長及孩子普遍會在衝突後感無助、委屈、憤怒，而非感到釋懷，孩子在爭執結束時的「妥協」僅屬假象，問題根源未有解決，沒多久便再成為衝突的導火線，爭吵不休的生活也嚴重影響親子關係。

黃太（左）表示，以往認為女兒不願意遵守規則，現在主動與女兒多溝通及協商，改善親子關係。（受訪者提供）

母女不時爭吵致關係甚僵 參加計劃學懂放下原來管教思維

黃太（化名）是其中一位以往不時會與女兒發生衝突的家長，自其女兒就讀小一開始，兩母女不時因為飯餸口味、玩手機等事情爭吵。黃太認為其安排屬最好，女兒卻時常不遵守規則，每星期都會發生爭執幾次。

黃太說，每次衝突發生，女兒最終會啞忍、妥協，但同時也將事情記在心中，令她有很多負面情緒，到下次衝突時，會發更大的脾氣。她指，在母女關係「最僵」時，女兒情緒變得敏感，會嚎哭、且拒絕溝通，她也為此氣餒，不時黯然落淚。

直至母女兩參與女青賽馬會「親」平氣和計劃，黃太開始放下原來的管教思維，給予孩子多些機會表達，兩母女關係才有所改善，其女兒現時也變得願意跟她講心底話。

女青賽馬會家庭健康促進中心單位主任施倩俐（左）認為，「服從式管教」態度會導致親子關係陷入惡性循環。（受訪者提供）

「溝通式管教」解開華人傳統「服從式管教」惡性循環

女青賽馬會家庭健康促進中心單位主任施倩俐指出，華人傳統社會強調服從及孝順，孩子自小被教導要聽長輩說話，令部份人在衝突後選擇與父母妥協，但心底卻感到被迫，當衝突未完全解決，自然容易又起其他衝突，這種「服從式管教」只會導致惡性循環。

她續指，隨着子女成長，會有自己的想法，親子要解決問題，父母需要學會「溝通式管教」，與孩子協商，包括界定分歧、輪流表達感受及關注、臚列可滿足雙方關注的方案、到最後選擇大家都滿意的方案。