課後託管｜家長讚終可返兼職賺錢　子女校內完成功課無須「勞氣」

施政報告提到政府在2023/24學年推行在校課後託管服務計劃，讓有需要小學生課後留校，方便家長外出工作。政務司司長陳國基今午（14日）與扶貧委員會委員到訪其中一間參與計劃的學校。



有參與計劃的學生家長表示，現時有空在快餐店當兼職，相當享受「自己賺錢自己使」，閒時也會用這筆收入帶子女外出遊玩。她又指，孩子參與計劃後會在校完成課業，毋須再為其功課而「勞氣」，孩子也喜歡留在學校學習及參與活動，甚至「樂而忘返」、不願離開。



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陳國基今午與扶貧委員會委員到訪其中一間參與計劃的學校、荃灣公立何傳耀紀念小學實地視察在校課後託管服務計劃。

傍晚近六時，楊太跟小女兒一同來接就讀小一的大兒子。她說自從孩子參與課後託管計劃後，才有時間去快餐廳做兼職，現時每月有些少收入，雖然不多，但也可以幫輕在地盤工作的丈夫。

楊太也直言喜歡「自己賺錢自己使」的感覺，享受這點經濟自由，又笑說現在去買餸時也會較「鬆手」、少些顧慮，閒時更會帶兩名孩子外出遊玩。

她續說，以前兒子回到家中做功課，少不免要「三番四請」，有時孩子會說等一會再做、玩一會平板電腦再做，她又怕過份催迫，總會心軟答應，以致完成課業要很長時間。

兒子參與計劃後，都會在學校完成課業，楊太不再需要催促他做功課，「喺學校係唔同啲。」她又說，在校託管時，老師會為兒子溫習，現時兒子中英文默書都是100分，有時兒子回家後，還會教她當日在學校學到的知識，「我好開心，我都學到嘢。」

陳國基盼學生回家毋須再做功課：可多啲同爸爸媽媽傾偈

政務司司長陳國基在視察後見記者時表示，見到校方出心出力，學生亦表現開心，很多家長更表示因而能外出工作，當中有人從兼職轉為全職，計劃中有六成家長已就業，認為計劃對受惠家庭幫助大。

他也提到，學生在計劃下可在校完成課業，盼他們回家後可有多些時間與家長「傾下偈」：「返屋企就唔好做功課喇，睇電視，同爸爸媽媽傾計。」

扶貧委員會委員施麗珊也表示對計劃感滿意，又指該校的計劃有60個名額，目前參與計劃的學生逾50人，現時仍有空間幫助更多學生。她續指，計劃檢討時，會建議增加名額，幫助更多學生及家長。

政府在去年的施政報告中提到，在2023/24學年推行在校課後託管服務計劃，計劃在有較多目標學童地區、約50間小學推行，由學校提供場地、非政府機構營辦，將惠及3000名學生，試行一年後檢討。

據社署提供的資料，截至去年12月，相關計劃已有超過50間小學參與，這些學校分別位於九龍城、油尖旺、深水埗、觀塘、葵青、荃灣和元朗區。