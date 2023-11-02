研究允許市區輕微僭建緩執法　甯漢豪稱非鼓勵僭建：我哋只會重錘

新一份施政報告提出修訂《建築物條例》，會視乎嚴重程度制訂不同罰則加強對僭建的罰則，另會研究將輕微僭建可先主動申報暫緩執法的安排，由新界村屋擴展至市區。



對於有聲音指此舉或變相鼓勵僭建，發展局局長甯漢豪表示，現時執法工作需要聚焦在較嚴重僭建個案，強調今次方案非鼓勵市民進行輕微僭建，而是允許業主申請登記僭建物暫不處理，「千祈唔好有暇想，諗住我有露台，我密封佢，或者好似紅山半島咁，第二日政府會有個紀錄制度，依個總對係暇想，我哋只會重錘。」



發展局局長甯漢豪。（資料圖片／林靄怡攝）

港府昨日（1日）提到會研究將輕微僭建可先主動申報暫緩執法的安排，由新界村屋擴展至市區。發展局局長甯漢豪今出席商台節目時解釋，現時如收到輕微僭建個案投訴，如加建冷氣簷篷架及旗杆等，屋宇署發出勸喻信，要求業主在指定時間內清拆。

不過由於潛建項目眾多，故在新方案下如業主主動申報一些輕微僭建，則可以獲暫緩執法。她強調今次的方案是較為務實，不過非鼓勵市民輕微僭建，「向來政府立法都會劃一條線，唔係話樣樣野都可以俾你搵到依啲虛位。」

執法聚焦較嚴重個案

她又指，現時執法工作需要聚焦在較嚴重僭建個案，「千祈唔好有暇想，諗住我有露台，我密封佢，或者好似紅山半島咁，第二日政府會有個紀錄制度，依個總對係暇想，我哋只會重錘。」

她又提到，會研究按僭建大小和嚴重程度，採分級制訂立不同罰則，「我相信提升幅度都唔細。」至於紅山半島懷疑涉及僭建的調查進展，甯漢豪表示，紅山半島僭建的情況普遍，強調當局絕不手軟，目前懷疑有60多間獨立屋涉及僭建問題。

北都濕地被指走數 甯漢豪：觀點與角度

政府早前公布的北部都會區行動綱領，無提及三寶樹及蠔殼圍濕地公園發展，被質疑「走數」。甯漢豪回應時解釋，認為事件涉「觀點與角度」問題，重申上屆政府提出發展濕地公園只是願景，而當時文件亦有說明要再進行可行性研究。她強調，今次行動綱領並非無提相關濕地，今次行動綱領中亦有提到政府正進行濕地保育公園系統研究，明年上半年會完成，屆時會交代濕地公園覆蓋的範圍，「唔係話無著墨。」