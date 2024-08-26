樂悠咭｜8.28起指定商戶消費滿$100送$8　大家樂集團推$28樂悠餐

【樂悠咭／八達通／長者優惠】長者八達通兩元乘車優惠已於昨日（25日）起不再適用。八達通今日（26日）舉行「8.28 樂悠節」啟動禮，並公布一連串優惠。由8月28日起，持卡長者在參與活動的實體商戶，單次嘟卡消費滿100元，便可獲8元現金回贈，最多可領800元。



八達通並聯同逾60個商戶，在全港超過3,500個消費點推出快閃優惠，例如在大家樂、一粥麵及上海姥姥，只需28元便可享用「樂悠茶餐」；在實惠購物滿100元減28元等。



8月28日至9月10日，持樂悠咭的長者在參與活動的實體商戶，單次嘟卡消費滿100元，便可獲8元現金回贈。

每張卡可獲100次優惠 即最多領800元

樂悠節優惠期為8月28日至9月10日，全港約200萬名使用樂悠咭的長者，只要在參與活動的實體商戶，單次嘟卡消費滿100元，便可獲8元現金回贈，每張卡獲100次優惠，即最多可領800元。

領取期為8月31日至10月20日，在完成合資格交易的第3日，只要在八達通APP或前往八達通服務站拍卡，便可領取回贈。

八達通聯同60個商戶推快閃優惠

八達通並聯同逾60個商戶，在全港超過3,500個消費點推出快閃優惠，持卡長者由8月28日起嘟卡，可隨時嘟到限定獎賞。例如美心、大家樂、譚仔、吉野家、百佳、優品360、AEON等食肆及超市。此外，部份商戶更推出全年適用優惠。

樂悠節限時優惠



大家樂、一粥麵及上海姥姥︰28元的「樂悠茶餐」

OK便利店︰購買指定品牌食品滿50元減10元

美心中菜︰外賣自取7折

聖安娜餅屋︰日式蒸蛋糕買一送一

星巴克︰手調飲品買一送一

實惠︰購物滿100元減28元

譚仔及譚仔三哥︰享指定米線半價

屈臣氏門市︰消費滿188元減28元

759阿信屋︰全場貨品7折



全年適用優惠



萬寧︰逢周二自家品牌單件產品85折

美心西餅︰任何原價產品享92折

美心MX︰任何惠顧滿50元減6元

爭鮮︰指定產品減3元

BreadTalk︰任何惠顧享9折

大食代及食代館︰惠顧滿正價60元享9折

