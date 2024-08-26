豆腐渣過渡屋｜啟德．東寓滲水影響100戶　東華三院：8成已維修

有九龍城區議員接逾200宗投訴，指東華三院轄下在啟德的過渡性房屋「啟德．東寓」出現滲漏問題。東華三院行政總監蘇祐安今（26日）表示，事件涉及水壓問題，受影響用戶約100戶，已為當中約80戶安裝水壓調節裝置，尚有約20戶未找到住戶，強調會開誠布公提供資訊，呼籲住戶發現問題即時聯絡物管公司。



由東華三院營運的過渡性房屋「啟德‧東寓」今年3月入伙，近日有區議員指，已接獲200多宗求助，指相關項目的單位水管及內牆滲漏，牆身發霉發黑，吽出磨菇、地板階磚爆裂。（郭梓謙攝）

東華三院行政總監蘇祐安今在傳媒茶聚中回應「啟德．東寓」滲漏事件，指相關驗收工作都跟足政府指引標準做，入伙後發現有漏水情況，物管公司及顧問工程隨即找到問題根源並做改善措施，並發現有水壓問題，強調有信心解決。

他表示，事件約有100戶受響，已陸續更換水壓調節裝置及維修等，目前已為約80戶完成維修工作，剩餘約20戶因未找到住戶，尚待時間安排，料下月可完成。

東華三院行政總監蘇祐安表示，事件約有100戶受響，已陸續更換水壓調節裝置及維修等，目前已為約80戶完成維修工作。（李秋玲攝）

至於走廊積水問題，他指因走廊是開放式設計，當有極端天氣、落雨時就有積水，物管同事已主動提供沙包為特別受影響單位加裝，現正準備在不影響消防安全下，適對位置為住戶提供防洪擋板等阻隔雨水。

蘇祐安強調，會開誠布公提供訊，呼籲住戶若遇到問題不要拖，可即時向管理處、物管公司等聯絡，方便跟進維修改善。

過渡性房屋啟德「啟德‧東寓」，有住戶因牆身漏水吽菇。（林博提供圖片）

東華三院今日回應事件指，已為 「啟德·東寓」的供水系統加裝減壓裝置。（東華三院提供圖片）

東華三院日前回應指，就是次事件已要求總承建商全面檢討施工質素及承擔一切相關費用，強調轄下其他過渡性房屋項目非聘用同一總承建商，又指總承建商若未能盡快妥善解決問題，將保留採取法律行動的權利。

位於啟德沐安街的過渡性房屋項目「啟德．東寓」，提供519個單位，租金由3,800至5,900元不等。項目獲房屋局「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」資助約2.85億元，承建商為「興勝建築有限公司」，於2022年12月開展工程，今年2月竣工，並在3月開始入伙。