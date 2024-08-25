豆腐渣過渡屋｜東華三院承認「啟德．東寓」100戶水管滲漏

有九龍城區議員收到逾200宗住戶投訴，反映東華三院轄下在啟德的過渡性房屋「啟德．東寓」出現滲漏問題。東華三院今（25日）回覆指，共約100戶受水管滲漏、牆身明顯滲水影響，早在4月底起已收到住戶，即入伙僅一個多月就有問題。



東華三院表示，總承建商分別於今年5月初完成緊急維修工程、以及7月為所有獲住戶准許進入的單位檢查喉管及維修。東華指總承建商若未能盡快妥善解決問題，將保留採取法律行動的權利。



由東華三院營運的過渡性房屋「啟德‧東寓」今年3月入伙，近日有區議員指，已接獲200多宗求助，指相關項目的單位水管及內牆滲漏，牆身發霉發黑，吽出磨菇、地板階磚爆裂。（郭梓謙攝）

3月入伙 4月底起已有住戶反映水管滲漏

「啟德‧東寓」今年3月入伙，東華三院指，4月底起已收到住戶反映水管滲漏、浴室牆身滲水問題。當時已立即責成顧問及總承建商了解原因，發現施工質素未如理想；也隨後即要求雙方作出糾正、改善。

東華三院表示，今次事件約有40戶涉水管滲漏，另有約60戶牆身有明顯滲水，而部份住戶則同時出現上述兩種情況，合共約100戶受影響。東華三院稱，顧問意見主因是啟德公眾供水系統水壓較預期大，令部分水管接駁位置滲漏。

過渡性房屋啟德「啟德‧東寓」，有住戶因牆身漏水吽菇。（林博提供圖片）

部份洗手間趟摺門及門框接連位置滲漏致牆身滲水

總承建商分別於今年5月初完成緊急維修工程，另於7月完成為所有獲住戶准許進入的單位檢查喉管及維修。顧問團隊及總承建商也於今年7月30日完成為供水系統加裝減壓裝置，至今已沒有收到居民反映滲水問題。

就部份單位牆身出現滲水，東華三院指主因是部份洗手間趟摺門及門框接連位置滲漏；目前正為相關單位修復，現有超過八成單位完成工程。目標於9月完成餘下住戶的所有執修。此外，東華三院亦已為受雨水影響的單位住戶加裝擋水設施，並另聘其他工程公司協助改善工程。

東華三院今日回應事件指，已為 「啟德·東寓」的供水系統加裝減壓裝置。（東華三院提供圖片）

總承建商需承擔維修費用 東華三院保留採取法律行動權利

東華三院指，就是次事件已要求總承建商全面檢討施工質素及承擔一切相關費用。東華三院強調，轄下其他過渡性房屋項目非聘用同一總承建商，又指總承建商若未能盡快妥善解決問題，將保留採取法律行動的權利。

東華三院指，已為受影響住戶的洗手間地台已進行執修及塗上防水膜。（東華三院提供圖片）

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位於啟德沐安街的過渡性房屋項目「啟德．東寓」，提供519個單位，租金由3,800至5,900元不等。項目獲房屋局「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」資助約2.85億元，承建商為「興勝建築有限公司」，於2022年12月開展工程，今年2月竣工，並在3月開始入伙。

項目提供519個單位，當中逾半是1至2人單位、亦有2至3人單位，以及少量3至4人單位及無障礙單位。（圖為2至3人單位）

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