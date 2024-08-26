豆腐渣過渡屋｜啟德．東寓入伙現水管滲漏　房屋局：水壓比預期大

有九龍城區議員收到逾200宗住戶投訴，反映東華三院轄下在啟德的過渡性房屋「啟德．東寓」出現滲漏問題。房屋局表示，「啟德‧東寓」由水務署的總水管直接供水，部份單位內洗手間滲水主要原因是啟德公眾供水系統的水壓比預期大，因此部份水喉接駁位置出現滲漏，涉及單位約40戶。東華三院的顧問團隊及項目承建商決定在供水系統加裝減壓裝置，以穩定水壓，工程已於今年7月30日完成，至今並沒有收到居民反映再出現水管滲水問題。



由東華三院營運的過渡性房屋「啟德‧東寓」今年3月入伙，近日有區議員指，已接獲200多宗求助，指相關項目的單位水管及內牆滲漏，牆身發霉發黑，吽出磨菇、地板階磚爆裂。（郭梓謙攝）

3月入伙 4月底起已有住戶反映水管滲漏

「啟德‧東寓」今年3月入伙，東華三院指，4月底起已收到住戶反映水管滲漏、浴室牆身滲水問題。今次事件約有40戶涉水管滲漏，另有約60戶牆身有明顯滲水，而部份住戶則同時出現上述兩種情況，合共約100戶受影響。東華三院稱，顧問意見主因是啟德公眾供水系統水壓較預期大，令部份水管接駁位置滲漏。

過渡性房屋啟德「啟德‧東寓」，有住戶因牆身漏水吽菇。（林博提供圖片）

採用直接由水務署總水管供水

房屋局表示，「啟德‧東寓」過渡性房屋項目屬於一棟四層高的矮層建築，採用直接供水系統，由水務署的總水管直接供水，故與高層建築的設計有所不同，直接供水系統設計合乎現行有關的水務條例。

局方表示，部份單位內洗手間滲水主要原因是啟德公眾供水系統的水壓比預期大，因此部份水喉接駁位置出現滲漏，涉及單位約40戶。項目承建商興勝建築有限公司已分別於今年5月初完成緊急維修工程，及在7月完成了所有獲住戶准許進入的單位，進行喉管檢查及所需維修。

東華三院今日回應事件指，已為 「啟德·東寓」的供水系統加裝減壓裝置。（東華三院提供圖片）

啟德區內水壓難免仍會比預期略有浮動 已加裝減壓裝置穩定水壓

不過房屋局指出，由於整個啟德區域其他發展項目未完全完成入伙用水，因此區內水壓難免比預期略有浮動。為了解決此問題，東華三院的顧問團隊及項目承建商決定在供水系統加裝減壓裝置，以穩定水壓。加裝減壓裝置工程亦已於今年7月30日完成，至今並沒有收到居民反映再出現水管滲水問題。

東華三院指，已為受影響住戶的洗手間地台已進行執修及塗上防水膜。（東華三院提供圖片）

牆身滲水因洗手間趟摺門及門框接連位置出現滲漏

局方表示，至於「啟德．東寓」另外部份單位內牆身出現滲水，主要原因是部份洗手間的趟摺門及門框接連位置出現滲漏。項目營運機構已安排與受影響的約60戶進行維修，包括更換牆身木板。截至今年7月尾，項目承建商已對大部份受影響的住戶完成所需維修。

東華三院正繼續與餘下受影響的住戶協商進入相關單位的日期和時間，以盡快進行防水及更換物料工程。至於地板脫落問題，東華三院表示只有極少數的住戶受到影響，並已即時跟進。

按合約要求，項目承建商在「啟德．東寓」完成後需提供一年的保固期，在保固期内的相關維修均由承建商負責，因此並無產生額外費用。

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局方指興勝建築沒有參與興建其他過渡性房屋項目，亦未有在其他過渡屋項目發現類似問題。局方指支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃，是為非政府機構提供一次性撥款，以推行過渡性房屋項目。在驗收方面，營運過渡性房屋項目的非政府機構會在資助計劃下聘請專業顧問團隊負責設計、建築監管和驗收等工作。

項目提供519個單位，當中逾半是1至2人單位、亦有2至3人單位，以及少量3至4人單位及無障礙單位。（圖為2至3人單位）

位於啟德沐安街的過渡性房屋項目「啟德．東寓」，提供519個單位，租金由3,800至5,900元不等。項目獲房屋局「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」資助約2.85億元，興勝建築有限公司於2022年12月開展工程，今年2月竣工，並在3月開始入伙。

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