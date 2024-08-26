結業潮｜深井陳記燒鵝黃埔店、基隆茶餐廳深水埗店本周六告別食客

結業潮下每逢月尾就有一批店舖關門大吉。在社交專頁，有網民貼出深井陳記燒鵝位於黃埔民泰街的分店告示，該店將於本周六（31日）告別食客，深井以外以「深井陳記燒鵝」之名食肆減至3間；基隆茶餐廳深水埗店也會於同日最後營業，只保留太子店；在天水圍天慈商場經營25年的迪斯麵包餅店，則會在本周五（30日)告別街坊。



深井陳記燒鵝黃埔分店貼出結業通知，本周六（31日）最後營業。（Facebook「全港店舖消息(開張/執笠)關注組」圖片）

網民熱烈討論「深井陳記燒鵝」黃埔店結業

目前除了深井外，在中環、紅磡、土瓜灣及將軍澳都有「深井陳記燒鵝」之名的食肆。昨日（25日）分別有網民於Facebook專頁「全港店舖消息(開張/執笠)關注組」、「黃埔人．紅磡人．土瓜灣人」發文，指黃埔民泰街分店貼出告示，將營業至本周六（31日）， 引起網民熱烈討論。

深井陳記燒鵝黃埔分店。（深井陳記燒鵝黃埔分店IG）

基隆茶餐廳太子店續營業

在太子及深水埗各有一間的基隆茶餐廳，於官方Facebook專頁公布深水埗店本周六(31日）也與食客說再見，由2020年3月27日開業，剛好4年5個月，太子店則「仍然努力做好每一天」。多民食客留言稱感到意外，有網民慨嘆「深水埗又少了一間標誌性的小店」。

基隆茶餐廳在官方Facebook專頁公布深水埗店營業至本周六(31日）。（基隆茶餐廳Facebook圖片)

迪斯麵包餅店屹立天水圍天慈商場四分一世紀

另外，也有網民在「全港店舖消息(開張/執笠)關注組」Facebook專頁貼出天水圍天慈商場迪斯麵包餅店告示，店方已決定本周五（30日)下午6時結業，結束在該商場25年歲月。