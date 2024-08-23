實惠港島兩分店結業　門市兩年縮減近半　學者︰淘寶訂傢俬所致

連鎖家品店實惠（Pricerite）經營多年的北角健威坊分店，及堅尼地城分店近日分別結束營業。翻查資料，實惠在疫情期間的2022年共有25間門市，惟截至今日（23日）只餘下14間，即規模縮小接近一半。實惠回應《香港01》指，目前經濟低迷，消費者的信心受到嚴重影響，加上市民北上或出國旅遊已是新常態，影響了本地零售銷情，會衡量不同情況調整策略。



有學者表示，本地傢俬店的結業潮為預期之內，由於部份港人懂得直接致電內地廠房，或在淘寶預訂傢俬，生意額必然受損。「喺實惠睇完試完，再走上淘寶買，咁就大鑊喇，貼錢畀人呀。」



實惠北角健威坊店結業，店舖已封上圍板。(董素琛攝)

實惠北角健威坊店結業，店舖已封上圍板。(董素琛攝)

實惠近年陸續關閉門市。（Pricerite實惠FB圖片）

北角健威坊、堅尼地城分店結業 港島只剩銅鑼灣怡和街店

實惠經營多年的北角健威坊分店，近日已封上圍板結束營業，堅尼地城店則於本周日(18日)結業。實惠網頁顯示，目前全港共有14間門市，其中港島只剩下銅鑼灣怡和街店；而九龍佔4間門市，位於太子、旺角、九龍灣MegaBox及淘大商場；新界以9間佔最多，包括天水圍、元朗、上水、屯門、大埔、荃灣愉景新城及荃灣廣場，以及沙田希爾頓中心兩間門市。

其實疫情期間的2022年初，實惠共有25間門市，包括今年關閉的青衣城及長沙灣嘉盈店等。翻查資料，實惠於2022年8月被業主追租230萬元後，連續關閉4間分店，包括黃大仙中心、將軍澳新都城中心、馬鞍山新港城中心，以及將軍澳廣場。換言之，短短兩年過去，實惠的規模縮小接近一半。

疫情期間的2022年，實惠共有25間門市。（Pricerite實惠FB圖片）

實惠︰經濟低迷、消費者信心受嚴重影響

實惠今早回應《香港01》指，集團不時檢討分店發展策略，加強O2O顧客體驗，而租金對零售商而言，一直是個重要議題。因此會衡量不同情況，包括盈利情況、成本效益及市場變化，去增刪分店，調整策略。

實惠又指，目前經濟低迷，消費者的信心受到嚴重影響，加上市民北上或出國旅遊已是新常態，影響了本地零售銷情。集團將會以不同店舖及區域的成本效益，作為開店考量。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波。（資料圖片）

李兆波指預期之內︰市民淘寶預訂傢俬

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，在本地零售銷情水深火熱下，實惠的門市數量已相對較多。他解釋，傢俬店的面積普遍較大，商家必須選擇租金便宜的店舖，惟隨着部份港人懂得直接致電內地廠房，或在淘寶預訂傢俬，生意額必然受損。「喺實惠睇完試完，再走上淘寶買，咁就大鑊喇，貼錢畀人呀。」

李兆波並指，香港傢俬店的結業潮已是預期之內，至於實惠的競爭對手宜家家居（IKEA）在香港擁大批忠實擁躉，能通過品牌效應，向業主商討較低的租金，但他預言未來同樣不樂觀。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量。（資料圖片）

莊太量籲實體傢俬店加強售後服務應戰

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，隨着銷售模式改變，消費者不必再在實體店購買傢俬，可轉為網上預訂再交由倉庫寄運，就像書籍及唱片業早年已轉型至網上串流。「香港買又好，內地買又好，零售點呢個模式，𠵱家隨住科技發達，愈嚟愈多商品未必用到實體零售點。」

莊太量並指，香港的傢俬大部份在內地廠房製造，部份港人考慮到運費及安裝費等，或轉為淘寶等內地電商購買。他建議實體傢俬店可加強售後服務，拉開兩者的分別。