柴灣樂翠臺維修風波涉貪污圍標　知情人士：有人故意挑選價高標書

廉政公署及競委會今日（26日）舉行聯合記者會，兩個部門近日展開行動，拘捕5人，涉嫌與今4月搗破的新興圍標集團有關。涉案的38個維修項目中，有兩個位於港島的屋苑涉嫌貪污，共涉及1.4億元工程合約。



據了解，其中一個屋苑是早前爆發億元維修風波的柴灣樂翠臺。有知情人士透露，有人在大維修招標時，故意在多份標書中挑選數份，稱相關承辦商「好有實力」，要求業主在當中作選擇。



消息指，柴灣屋苑樂翠臺維修計劃中，有人涉嫌貪污。（資料圖片）

樂翠臺住戶去年成功推倒1.07億維修方案

樂翠臺去年6月通過價值1.07億元的維修方案，每戶要支付約10萬元維修費。住戶的不滿最終演變成風波，居民召開特別業主大會，以99%票贊成，中止及暫停大維修承辦商工程合約，並撤換法團管委會所有委員。

3月12日，樂翠臺舉行「周年業主大會」及「特別業主大會」



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有人在評標過程中略去較低價標書 選較高價標書供業主選擇

有知情人士披露，前法團有人懷疑貪污、協助圍標的手法，借詞屋苑已「溶溶爛爛」，又稱屋苑合資格申請市建局樓字更新大行動的資助，帶頭推動大維修。但知情人士指，屋苑由於樓齡不足，根本不合乎申請資格。

知情人士又指，在評標過程中，前法團有人標準不一，略去較低價的標書，稱相關承辦商不合格，僅挑選數份較高價標書供業主選擇，稱相關承辦商「好有實力」，亦無圍標前科。但知情人士透露，當中有一間承辦商有圍標前科，又懷疑該數間承辦商「根本就係同一間」。

廉署今日（26日）聯合記者會



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大維修不包括政府強制驗樓項目 未來又要再維修

知情人士又提到，前法團評估價格水平時，未有採用市建局的估算，而是在取全部標書的中位數，令高價標書亦可入圍。知情人士又指，大維修的項目，並不包括政府強制驗樓計劃的項目，意味即使進行大維修，日後亦有機會需再進行維修工程。

知情人事透露，由於屋苑已中止大維修承辦商的工程合約，現時承辦商正向屋苑新法團追討索償。法團已要求對方提供理據及證明文件，期望與對方展開商討。