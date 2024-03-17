樂翠臺維修風波｜自組團隊半年團結街坊：一場業主覺醒自救之戰

不少樂翠臺的業主曾以為歲月靜好，甚少關心屋苑事務及法團運作，直至一份天價維修合約出現在眼前，才猛然從夢中醒來，發現時任管理委員會的種種不合理舉措，導致每戶要攤分約10萬元維修費。與此同時，工人已在屋苑大廈搭棚，為避免米已成炊，業主手拖手阻止搭棚工人開工，又成立團隊「樂翠需要『您』」製作文宣、擺街站向居民解說事件，收集5%業主簽名召開業主大會，更試過24小時看守授權票箱，最終逾500人開會捱夜投票，成功通過中止大維修合約及撤換管委會，贏得漂亮一仗。

樂翠臺是幸運的，許多屋苑的關注組就算想推翻法團的不合理安排，卻往往功虧一簣。但樂翠臺業主短短半年就一舉成功，新任管委會副主席黃志佳形容今次勝利「係一個奇蹟」，但認為是業主的責任：「我哋要承擔自己之前一直無理過屋苑嘅『因』，『果』我哋自己都受返。」這半年業主逐漸覺醒，懂得團結自救，「如果我哋都唔幫自己，街外人都唔可能幫我哋」。



3月12日當選的新任管委會副主席黃志佳（左一）。（資料圖片）

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新任主席：我哋都唔幫自己 街外人無可能幫到

備受關注的樂翠臺特別業主大會在3月12日召開，有逾500名業主出席。惟會議一項重要議程都未處理，主席就單方面宣布延會，在場業主群起反對，主席與其他委員隨即拉隊走人。其後業主們在民政署代表監督下，援引《建築物管理條例》選出主持人繼續開會，並以九成票數通過中止大維修工程合約、撤換現屆管理委員會委員及選出新一屆委員，成功捍衛自身的利益。新任管委會副主席黃志佳直言：「團結就可以解決一切，成功係因為我哋真係要站出來，如果我哋都唔幫自己，其他街外人都無可能幫到我哋。」

而樂翠臺業主團結的起點，要重回去年9月。當時業主發現屋苑出現種種存疑情況：大維修未集資先開工、管理公司突然請辭、市建局樓宇更新大行動的資助落空，以及時任主席瞿偉忠多番拒絕出示工程合約等，加上每戶要攤分約10萬元維修費，令業主不得不從好夢醒來，面對迫在眉睫的危機。

柴灣樂翠臺爆出大維修風波，有住戶「手拉手」阻止工人開工搭棚。（讀者提供）

居民自發手拖手阻工人搭棚

由於樂翠臺已近40年樓齡，不少業主早已退休，自然着緊「棺材本」；年輕一輩亦不忿時任主席處事欠缺透明度，又曾宣傳有政府資助，結果卻申請失敗，難免令業主認為整個過程有誤導及欺騙之嫌，黃志佳無奈道：「你依家同㩒住搶係無乜分別。」於是一眾熱心街坊聚首，成立團隊「樂翠需要『您』」，設立Facebook專頁及製作文宣，擺街站作解說，呼籲其他業主關心屋苑運作，又收集5%業主簽名要求召開業主大會。

對於過去半年的付出，黃志佳坦言算不上什麼：「我哋係要承擔返自己之前一路無理過屋苑嘅『因』，『果』我哋自己都受返。」在抗爭的過程中，各街坊同時在慢慢學習和成長，也不是沒有得著，黃續指：「個個都了解發生件事，所以我哋成件事一呼百應。」居民自發到樓下集合手拖手阻止工人搭棚便是一例。

居民曾在座頭位置輪流看守票箱，以防票箱被人動手腳。（資料圖片）

街坊輪更24小時看守授權票箱

臨近特別業主大會，各街坊更加打醒十二分精神，試過24小時看守授權票箱，以防有人造票，「街坊自發地填咗更表，每人守一、兩個鐘，有咩事隨時可以打電話叫人落嚟幫忙」，詎料主席貼通告宣布取消所有授權票，只准業主親身出席會議。

不過街坊愈戰愈勇，未有被取消授權票一事打窒氣勢，反而全力動員，開會當日有逾500人排長龍等進場，當中不乏年屆九旬的老業主，最後大會以九成票通過中止大維修合約及撤換管委會。黃志佳直言：「好明顯睇得出我哋嘅街坊係覺醒咗，唔可以再畀啲『維修老鼠』欺負我哋。」

業主即場選出新一屆委員會委員。（資料圖片）

屋苑仍有爛攤子要跟進

這一場勝仗，對新任管委會而言，也是意想不到。黃志佳解釋：「當刻我哋其實覺得係一個奇蹟。」因為團隊研究過眾多類似的案例，一旦流會，往往無人能夠控制到場面，甚至無法完成整個業主大會。黃志佳非常感謝民政署協助，令大會得以順利地完成，「（否則）不停地長時間去同前法團（管委會）去抗爭，成件事係好消磨居民嘅士氣」。

新任管委會共有11名成員，當選後已立即到土地註冊處登記資料，並與現時屋苑管理公司聯絡，惟初時管業處仍未肯讓新委會查閱文件，之後新任管委會與民政署及管理公司作三方會談，經民政處介入後，管理公司終願意配合新任管委會。

黃志佳表示仍需要時間與管理公司磨合，惟現時屋苑有一堆爛攤子，除了要跟進億元大維修工程，短期內也要處理管理公司、清潔及保安的合約，更要招標解決鹹水缸問題。他認為今次事件最大的啟示是業主需要了解屋苑的實際環境，也要懂得分辨正確資訊，不能假手於人，「要一齊去解決屋苑嘅事，唔係話一兩個人或者一班人就可以完成，係要成個屋苑一齊去處理」。