港公務員移居台灣被拒　梁籌庭稱難以獲批：無可能兩邊着數都攞晒

一名於房屋署任職的香港公務員2022年隨台灣配偶提出「依親居留」遭拒，事件曝光後，香港政府電話簿已搜查不到該人士名字。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭今早（27日）在電台節目估計，由於該公務員的言論令港府感到尷尬，他經過停職調查後，將會面臨紀律聆訊，最壞的後果為被政府辭退。

梁籌庭估計，政府電話簿無法搜尋到其名字原因有二，一是保護他，二是政府覺得該職員不需要其履行職務。梁籌庭指，香港公務員涉及到終生效忠問題，即使待退休後提出申請移台亦難獲通過：「你兩邊着數都想攞晒，呢個係冇可能，魚與熊掌，你只能選擇一樣嘢啫。」



公務員工會聯合會總幹事梁籌庭。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

政府電話簿已「除名」 梁籌庭估計有2個原因

該事件曝光後，目前政府電話簿已無法搜尋涉事公務員的姓名。梁籌庭估計，政府當局或出於保護其身份，同時或認為他毋須再履行職務，因此移除電話簿內的姓名。他相信經過停職調查後，將會面臨紀律聆訊，「通常冇咗名嘅話，都恭喜佢喇。」

對有人聲稱被迫簽署效忠聲明感詫異 梁籌庭：純屬個人自願

對於涉事公務員聲稱被迫簽署效忠聲明，梁籌庭表示感到詫異，因當時環境純屬個人自願。「當時嘅選擇就話你要呢份工，一係唔要呢份工。你要呢份工你就一定要簽，你唔簽嘅話後果就睇到，百分之九十九點幾冇得做喇。」

涉及終生效忠 不建議公務員移居台灣

梁籌庭不建議香港公務員移居台灣，由於涉及到終生效忠的問題，即使待退休後提出申請及「依親居留」，估計台灣當局也不容易放寬處理。「你兩邊着數都想攞晒，呢個係冇可能，魚與熊掌，你只能選擇一樣嘢啫。」

梁籌庭估計，涉事公務員最壞的後果將會被政府辭退，但未必會干犯到刑事罪行，因其言論只導致政府感到尷尬，毋須提升至法院審判。

台北高等行政法院於7月4日的裁決，指當局駁回陳姓香港公務員的居留申請合理。圖為法院部份判辭。（來源：台灣司法院裁決書系統）

涉事公務員上月被台法院判對台灣有國安風險

涉事公務員姓陳，任職於房屋署，職務為督導建造公營房屋地盤的工程。他於2022年隨台灣配偶提出「依親居留」遭拒，其後入稟當地法院提出上訴，強調其職務與軍事、黨務、國安等具政治性機關沒有任何關連，並聲稱「所有公務員都被迫要簽署效忠聲明」。

該公務員又表明不會辭去現職，平日繼續在香港上班，周五至周日在台灣生活。相關上訴直至今年7月終被駁回，法院判定原告對台灣「有國家忠誠度及危害國家安全疑慮」。