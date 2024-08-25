港公務員申請居台遭拒　上訴稱被迫簽效忠聲明　消息指已被停職

一名於房屋署任職的香港公務員於2022年隨台灣籍配偶提出「依親居留」遭拒，其後入稟當地法院提出上訴，強調職務與軍事、黨務、國安等具政治性機關沒有任何關連，並表明不會辭去現職，平日續在港上班，周五至周日到台灣生活，相關上訴至今年7月終被駁回，判定原告對台「有國家忠誠度及危害國家安全疑慮」。



該公務員在上訴時稱「所有公務員都被迫要簽署效忠聲明」，有消息指，涉事公務員在事件曝光後已被停職，面臨進一步處分，政府電話簿已搜查不到當事人姓名。房屋署及公務員事務局不評論個別個案。



台北高等行政法院於7月4日的裁決，指當局駁回陳姓香港公務員的居留申請合理。圖為法院部份判辭。（來源：台灣司法院裁決書系統）

上訴稱職務與軍事、黨務、國安等沒有任何關連

一名於房屋署任職的陳姓公務員，於2022年隨台灣籍配偶提出「依親居留」，但翌年遭到駁回。他不服當局決定提出訴訟，上訴至台北高等行政法院，但7月再度被駁回。

法院於7月4日的裁決顯示，原告稱是「負責督導建造公營房屋地盤的土木工程、土力工程、探土工程，為地基結構工程和拆卸工程施工之技術人員」，強調職務與軍事、黨務、國安等具政治性機關沒有任何關連，又稱「所有公務員都被迫要簽署效忠聲明」。

原告又稱，其台灣籍配偶在台擔任公職，並已在當地置業。他入稟控告內政部，質疑轄下移民署在會同國安局及陸委會審查後，以「有國家忠誠度及危害國家安全疑慮」為由駁回其申請屬於無理。

據指是原告配偶的網民發帖，不滿台灣當局改回丈夫的居留申請。（網上截圖）

台法院：原告表明不會辭去現職「危害國家安全甚巨」

法院指原告現仍任職香港政府公務員，並已簽署效忠聲明，且清楚表明未來不會辭去現職，因此判定原告對台「有國家忠誠度及危害國家安全疑慮」；判辭又稱，由於原告拒絕辭去現職，如經核准在台居留，形同人在台灣卻為香港政府異地辦公，「危害國家安全甚巨」，即使其工作只是監督工程，且僅「周五入境台灣，周日回到香港」，但比較「非香港政府公務員」，原告有較高的可能性為中共從事內部滲透或情報工作。

裁決又稱，原告仍可申請單次、多次入出境證，該證件亦可在醫院、銀行使用，可以解決原告家庭之困難，認為內政部否決原告之居留申請，並未對原告產生過多不利影響。

網上有懷疑是原告配偶的網民發帖，稱即使上訴至台北高等法院，但結果還是一樣。「被扣上你有國安問題、侵害台灣主權的大帽子駁回！」

有香港公務員申移居台灣被拒。（資料圖片／羅君豪攝）

政府電話簿已搜查不到當事人姓名

據了解，事件7月曝光後，港府得悉該名陳姓公務員全名，他已被停職，目前政府電話簿已搜查不到其姓名。由於他在聆訊中稱「所有公務員都是被迫簽署效忠政府的聲明」，有「發假誓」之嫌

一名於房屋署任職的香港公務員，於2022年隨台籍配偶提出「依親居留」遭拒。(資料圖片)

公務員事務局：效忠香港政府是公務員一貫責任

公務員事務局回覆指，不評論個別個案及任何相關言論，據《基本法》和《公務員守則》，擁護《基本法》、效忠香港特區、盡忠職守和對香港特區政府負責，是公務員的一貫責任，也是政府和社會對他們的一貫期望和要求，不論在公務員宣誓或簽署聲明前或後，有關的期望和責任已然存在。

局方又指，現時所有在職的公務員和按非公務員聘用條款聘用的政府僱員，均已簽署聲明。受聘／獲任命擔任較高級職位，如部門首長的公務員，並須宣誓。

房屋署回覆同樣表示，不評論個別個案及任何相關言論。