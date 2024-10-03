居屋2024｜油塘高曦苑最平$12.7萬上車　地理位置比高翔苑高

【居屋申請／啟德啟盈苑／觀塘安柏苑／油塘高曦苑／屯門兆湖苑／東涌裕興苑】「居屋2024」今日（3日）上午8時起至23日晚上7時正接受申請，有五個新項目共7,132伙單位，房屋委員會以市價7折出售。



其中油塘高曦苑提供864個單位，平均呎價7,610元，其地理位置位處半山，比高翔苑和高怡邨還要高，估計高層單位有機會望向觀塘仔灣一帶海景；但距離地鐵站則要步行約10多分鐘。



「居屋2024」共5個項目，包括：

．觀塘安柏苑420伙；

．東涌裕興苑1,344伙；

．啟德啟盈苑1,736伙；

．屯門兆湖苑2,768伙；

．油塘高曦苑864伙。

油塘高曦苑提供864個單位，預料會在2027年第三季竣工。(歐嘉樂攝)

今期居屋今年第4季攪珠，明年首季開始揀樓。綠白表分配比例為4比6。

綠表申請人最低$12.7萬首期上車

位於油塘高曦苑提供864個單位，實用面積介乎375至478平方呎，售價幅度為255萬元至394萬元，平均呎價7,610元，預料會在2027年第三季竣工。以綠表申請人首期只需最低5%樓價計算，最少付12.7萬元首期便可上車。

從高曦苑步行約5分鐘便可到達高超道、近高翔苑對開的巴士站，而地鐵站距離則相對較遠，要步行約10多分鐘。(歐嘉樂攝)

鄰近有「大本型」、油麗商場等

鄰近設施包括有「大本型」商場、油麗商場等。高曦苑附近設有不少休憩設施，北面有油塘配水庫遊樂場。

地理位置比高翔苑和高怡邨高 部份單位或望海

高曦苑位於碧雲道和高超道交界，位於山坡位置，地理位置比高翔苑和高怡邨高。交通方面，從高曦苑步行約5分鐘便可到達高超道、近高翔苑對開的巴士站，而地鐵站距離則相對較遠，要步行約10多分鐘。

由於高曦苑地理位置高，高層單位有機會望向觀塘仔灣一帶海景。座落東北面的單位可望向山邊景色；西北面則為佛教何南金中學及香港道教聯合會圓玄學院呂頌德紀念學校。

油塘高曦苑提供864個單位，預料會在2027年第三季竣工。(歐嘉樂攝)

油塘高曦苑僅得一座大廈，全部單位都是「開門見廁」，當中75%為375至384平方呎的單位，餘下25%則為470至478平方呎的單位，售價255萬至394萬元，平均呎價7,610元。另外，高曦苑由地下低層3樓至平台2樓，設有安老院舍暨長者日間護理單位。

根據屋苑模型，3樓至38樓22號單位面積約379平方呎，雖然沒有房間，但客飯廳有足夠面積間出一間房。間兩房亦未嘗不可，不過客飯廳面積會較細。