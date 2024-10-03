居屋2024｜樓王啟德啟盈苑　港鐵站步程1分鐘　最平$7.1萬上車

【居屋申請／啟德啟盈苑／觀塘安柏苑／油塘高曦苑／屯門兆湖苑／東涌裕興苑】「居屋2024」今日（3日）上午8時起至23日晚上7時正接受申請，有五個新項目共7,132伙單位，房屋委員會以市價7折出售。



今期「樓王」是啟德啟盈苑，合共提供1,736伙，是今期第二大屋苑。項目毗鄰上期項目啟悅苑，距離港鐵屯馬線宋王臺站A出口只有1分鐘路程，相信為今次最觸目的項目。不過，啟德現時為發展區，社區發展和設施尚未成熟，譬如啟德體育園開幕後對居民的影響仍然是未知之數。



「居屋2024」共5個項目，包括：

．觀塘安柏苑420伙；

．東涌裕興苑1,344伙；

．啟德啟盈苑1,736伙；

．屯門兆湖苑2,768伙；

．油塘高曦苑864伙。

今期「樓王」是啟盈苑，平均呎價9,230元，合共提供1,736伙，毗鄰上期項目啟悅苑，距離宋王臺站A出口只有1分鐘路程。(歐嘉樂攝)

綠表申請人最平$7.1萬首期上車

今期居屋今年第4季攪珠，明年首季開始揀樓。綠白表分配比例為4比6。

今期樓王是啟德啟盈苑，平均呎價9,230元，共提供1,736個單位，實用面積介乎186至448平方呎，售價幅度為143萬至467萬元，預料在2026年第一季竣工。

啟盈苑是唯一有提供186平方呎的屋苑，為5個項目當中面積最細和售價最低。以綠表申請人首期只需最低5%樓價計算，最少付7.1萬元首期便可上車。啟盈苑的平均呎價，與上期啟悅苑9,390元的平均呎價相若。

今期「樓王」是啟盈苑，平均呎價9,230元，合共提供1,736伙，毗鄰上期項目啟悅苑，距離宋王臺站A出口只有1分鐘路程。(任葆穎攝)

1分鐘通往宋王臺站 附近設AIRSIDE等商場

位於啟德沐和街的啟盈苑，毗鄰上期項目啟悅苑，與啟欣苑屬同一條街道，距離宋王臺站A出口只有1分鐘路程；步行約5至10分鐘可通往太子道東、近宋王臺公園的九龍城轉車站，設有多條巴士線和一條小巴線。

設施方面，從啟盈苑步行約15分鐘便可到達區內大商場AIRSIDE。此外，啟盈苑亦鄰近九龍城和土瓜灣市區，料步行約15分鐘便可到達，附近有不少食肆和商店。啟盈苑附近亦設有不少休憩設施，步行往啟欣苑方向便可到達啟德車站廣場；而九龍城轉車站宋王臺公園附近亦設有寵物公園。

從啟盈苑步行約5至10分鐘可通往太子道東、近宋王臺公園的九龍城轉車站，設有多條巴士線和一條小巴線。(歐嘉樂攝)

料高層單位可望體育園

啟德現時為發展區，啟盈苑四周仍被地盤包圍。面向東面的單位可遠眺啟德體育園，但相信部分景色會被中電總部大樓及興建中的帝盛酒店遮蓋，高層單位料可望向啟德郵輪碼頭海景。面向北面的單位則可望向九龍城和獅子山的景色。

社區發展未成熟 啟德體育園對居民影響仍是未知之數

啟德體育園預計明年開幕，對居民的影響仍然是未知之數。九龍城區議員關浩洋較早前指，體育園預計八成觀眾會經港鐵離開，但鄰近的港鐵啟德和宋皇臺站只有一條港鐵線（即屯馬線），該區的交通本身不是很暢通，擔心屆時交通影響更深。

他又關注區內泊車位是否足夠，以及活動期間人群聲浪和燈光對附近居民的影響等。

B座1梯31伙 每層僅兩升降機到達

根據售樓簡介資料，啟盈苑A座共31層有單位，每層共26個單位，而B座有30層，每層共31個單位。不過，大廈僅設有6部升降機，每層只得2部升降機可以到達。以每部升降機可到10層估計，B座或會出現平均155戶共用一部升降機的情況。

根據屋苑模型，A座1樓至31樓21號單位面積約277平方呎，屬開放式單位，扣除廚廁有一個長方形客飯廳，勉強可以間一房，但餘下的客飯廳就沒有窗戶，可能較壓迫。

至於最細單位186平方呎，是位於B座的4號單位，扣除廚廁後，相信客廳僅餘下100平方呎左右，買家在裝修上要多花心思。另外，B座23、24、27、28號單位建於地下廢物收集站及垃圾存放處之上，而A座13、14號，及B座14、19號單位，則「對正」地下垃圾及物料回收房，低層住戶需要注意。