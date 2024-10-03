居屋2024｜東涌裕興苑最近海　鄰近迎東邨　東涌東站料2029年落成

【居屋申請／啟德啟盈苑／觀塘安柏苑／油塘高曦苑／屯門兆湖苑／東涌裕興苑】「居屋2024」今日（3日）上午8時起至23日晚上7時正接受申請，有五個新項目共7,132伙單位，房屋委員會以市價7折出售。



東涌裕興苑實用面積介乎285至510平方呎，為5個樓盤中提供最大戶型的項目。雖然位於東涌東填海區的地點相對不便，但鄰近的迎東邨設有街市和餐廳等，應付居民需要，港鐵亦正在附近興建東涌東站，料2029年啟用。



「居屋2024」共5個項目，包括：

．觀塘安柏苑420伙；

．東涌裕興苑1,344伙；

．啟德啟盈苑1,736伙；

．屯門兆湖苑2,768伙；

．油塘高曦苑864伙。

東涌裕興苑提供1,344個單位，實用面積介乎285至510平方呎。（夏家朗攝）

今期居屋今年第4季攪珠，明年首季開始揀樓。綠白表分配比例為4比6。

綠表申請人最低7.55萬首期上車

位於東涌的裕興苑共有2座、1,344個單位，實用面積介乎285至510平方呎，為5個樓盤中提供最大單位面積的項目。裕興苑售價幅度為151萬元至345萬元，平均呎價為6,240元，預料會在2025年第四季竣工。以綠表申請人首期只需最低5%樓價計算，最少付7.55萬元首期便可上車。

鄰近迎東邨 東涌東站料2029年啟用

東涌裕興苑位於東涌東填海區，為最近海的項目，但目前四周仍被工地包圍，毗鄰仍在施工的翔東邨。屋苑亦鄰近現已落成的迎東邨，邨內設街市、餐廳和五金舖等。

交通方面，迎東路設有多個通往市區的巴士站，附近亦設單車徑。港鐵自去年開展東涌綫延綫項目，東涌東站將建於東涌新市鎮擴展計劃（東面），並設於港鐵欣澳站和東涌站之間，預計於2029年12月啟用；料新填海區規劃人口約12.6萬。

東涌裕興苑鄰近迎東邨，邨內設街市和餐廳等。（夏家朗攝）

A座2樓至29樓5號單位是今期最大戶型

屋苑3成單位為469至510平方大單位；大部分層數有20個單位，5至12號單位則望向新落成的翔東邨。據屋苑模型，A座2樓至29樓5號單位是今期最大戶型，實用面積510平方呎。單位預設有一房，但有足夠位置再間兩房，不過客廳就會無窗。值得留意的是，5號單位與4號單位開則對稱，但5號單位望樓景，4號單位則望海，預計將更為搶手。

港鐵東涌東站位於東涌填海區。（港鐵網頁截圖）