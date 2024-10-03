居屋2024｜觀塘安柏苑最快落成　部分單位望礦山　明年增4巴士線

【居屋申請／啟德啟盈苑／觀塘安柏苑／油塘高曦苑／屯門兆湖苑／東涌裕興苑】「居屋2024」今日（3日）上午8時起至23日晚上7時正接受申請，有五個新項目共7,132伙單位，房屋委員會以市價7折出售。



居屋市區盤最快可以落成項目是觀塘安柏苑，料於2024年第三季竣工，共提供420個單位。該區位處安達臣道前石礦場，鄰近上期三個項目安樺、安楹及安麗苑，由於該區地理位置較高，料東面面向礦山景面，西面極高層單位或可望海景。不過，該區交通不便一直為人詬病，但運輸署擬增加4條巴士線，預計明年上半年會分階段提供服務。



「居屋2024」共5個項目，包括：

．觀塘安柏苑420伙；

．東涌裕興苑1,344伙；

．啟德啟盈苑1,736伙；

．屯門兆湖苑2,768伙；

．油塘高曦苑864伙。

居屋市區盤最快可以落成項目是觀塘安柏苑，提供420個單位。(歐嘉樂攝)

今期居屋今年第4季攪珠，明年首季開始揀樓。綠白表分配比例為4比6。

安柏苑最快落成 最平$8.8萬首期上車

居屋市區盤最快可以落成項目是觀塘安柏苑，提供420個單位，實用面積介乎291至498平方呎，售價幅度為177萬元至373萬元，平均呎價7,020元，料於2024年第三季竣工。以綠表申請人首期只需最低5%樓價計算，最少付8.8萬元首期便可上車。

安柏苑東面面向礦山景，附近設有單車徑。(歐嘉樂攝)

位於觀塘安禧街安柏苑，鄰近上期三個項目安樺、安楹及安麗苑。大部分單位與高曦苑一樣，屬「開門見廁」戶型。據1樓至17樓3號單位模型，實用面積407平方呎，本身已經間了一房，餘下長型客飯廳。

安柏苑的地理位置較高，料面向西方的高層單位可望向維港煙花景色，但中低層單位的景色或會被前方的安楹苑遮擋；東面則面向礦山景。現時安柏苑四周仍是地盤範圍，附近設有單車徑。

4條巴士線明年分階段提供服務

交通方面，現時出入安達臣道主要靠巴士或小巴，該區遠離港鐵站，但運輸署擬增加4條巴士線方便即將落成的屋苑，分別前往鑽石山、深水埗、九龍站及中環林士街，預計明年上半年會分階段提供服務。至於施政報告提出興建以綠色集體系統模式興建東九龍線，站點覆蓋順利、順安、秀茂坪、寶達及馬游塘，但預料至少要10年後才落成。

此外，安柏苑位於安樺苑及安麗苑之間，通往公共交通交匯處及升降機塔的路程同樣方便。政府正於毗鄰的安麗苑附近興建升降機塔，方便「山上居民」通往安達邨；公共交通交匯處則設於安樺苑附近。

居屋市區盤最快可以落成項目是觀塘安柏苑，提供420個單位。(歐嘉樂攝)

安柏苑附近將建石礦公園

設施方面，安柏苑居民可透過升降機塔，步行到山下安泰邨、安達邨和秀茂坪邨等商場購物。安柏苑附近將興建石礦公園，將會提供寵物公園、兒童單車公園、歷奇遊樂場、野外定向運動設施、緩跑徑等，預計最快2026年落成。