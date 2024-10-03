居屋2024｜屯門兆湖苑配套完善　鄰近輕鐵站　步行20分鐘到幻愛橋

【居屋申請／啟德啟盈苑／觀塘安柏苑／油塘高曦苑／屯門兆湖苑／東涌裕興苑】「居屋2024」今日（3日）上午8時起至23日晚上7時正接受申請，有五個新項目共7,132伙單位，房屋委員會以市價7折出售。



屯門兆湖苑一帶配套完善，位於輕鐵蝴蝶站和輕鐵車廠站之間，附近設有屯門高爾夫球場、體育館和遊樂場。如居民步行約20分鐘或乘坐輕鐵，更可抵達本地電影《幻愛》的取景地—幻愛橋。



「居屋2024」共5個項目，包括：

．觀塘安柏苑420伙；

．東涌裕興苑1,344伙；

．啟德啟盈苑1,736伙；

．屯門兆湖苑2,768伙；

．油塘高曦苑864伙。

屯門兆湖苑提供2768個單位，實用面積介乎297至480平方呎。（夏家朗攝）

綠表申請人最低7.8萬元首期上車

今期居屋今年第4季攪珠，明年首季開始揀樓。綠白表分配比例為4比6。

位於屯門的兆湖苑提供2,768個單位，實用面積介乎297至480平方呎，售價幅度為156萬元至324萬元，平均呎價5,980元，是今期最平屋苑，預料會在2026年第四季竣工。以綠表申請人首期只需最低5%樓價計算，最少付7.8萬元首期便可上車。

屯門兆湖苑位於輕鐵蝴蝶站和輕鐵車廠站之間。（夏家朗攝）

座落輕鐵站附近 步行約15分鐘到龍門居食街

兆湖苑附近一帶交通配套完善，位於輕鐵蝴蝶站和輕鐵車廠站之間；湖山路及新屯門中心外的龍門路亦設有巴士站；附近亦設有單車徑。屋苑北面毗鄰新屯門中心，步約10至15分鐘便可到達龍門居食街，擁有多間平價食肆。

鄰近屯門高爾夫球場 步行20分鐘到海旁幻愛橋

休憩設施方面，屋苑東面是蝴蝶灣體育館，體育館後方為湖山遊樂場；鄰近輕鐵車廠站設有屯門高爾夫球場，佔地48,500平方米。此外，居民沿湖景邨方向步行約20分鐘或乘坐輕鐵，便可到達屯門碼頭海旁，甚至抵達本地電影《幻愛》的取景地—幻愛橋。

終於到達今次散步的終點——「幻愛橋」。（資料圖片）

部分單位料望蝴蝶灣泳灘

向東至東南部分中層或以上單位，預計可越過湖山遊樂場，遠望屯門河甚至屯門避風塘一帶景色。部分單位亦預計可望到蝴蝶灣泳灘、甚至赤鱲角機場。不過，項目西面的斜坡上，有零散山墳，部分單位或會對正。

據B座6樓至23樓16號單位模型，面積479平方呎，是少有的兩房單位，客廳呈長方型。兩間房、客廳都有窗戶，可望到平台的籃球場，對面則是兆山苑和旁邊的蝴蝶邨公園。