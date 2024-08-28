北都土地變現金券　業權人可用濕地公園內私人土地直接支付地價

撰文：郭梓謙
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政府發展北部都會區及明日大嶼料需花費上萬億元，面對連年財赤，發展局局長甯漢豪重提正探討北都新收地補償安排，例如容許三寶樹濕地保育公園發展範圍內私人土地業權人，將土地變現金券「當錢用」，即發展商交出土地，就可扣減購買其他土地地價或補地價，同等面積金額，免為付費舉債，而政府也毋須「真金白銀」向業權人收地。

本土研究社成員陳劍青認為，「依家又無錢（庫房財赤），出嘅招我都覺得幾技窮。」立法會發展事務委員會成員劉國勳就指，今次研究方案對政府、發展商雙方而言「多個選擇」，因為不論保育與否，政府始終需要收回三寶樹。

甯漢豪研明日大嶼分期填海　北都新補償安排毋須「真金白銀」收地
（資料圖片）
本土研究社成員陳劍青認為，新措施或反映政府已經「技窮」，認為北都發展正處「十字路口」，政府宜重新思考其定位。（資料圖片／李澤彤攝）

陳劍青指，相信甯漢豪提出的方案，與政府希望減低收地成本，同時加速北都發展有關。惟他指出，從年初至今，可以看出發展商對補地價發展農地意欲不大，因為不少發展商中期業績報告都有現金流不足情況；加上部份發展商於洪水橋、新界東北有七八幅囤地不補地價，選擇「棄地換金」。

他續指，政府原打算採用「片區模式」，讓發展商補地價後，於新田科技城發展創科用地，但最終發展商意欲不大，政府轉為自行收地發展，他形容現時新田科技城「成個發展模式都斷裂咗」。

發展局局長甯漢豪接受港台訪問指，正探討新收地補償，如將日後發展的三寶樹保育公園範圍的私人土地「當錢用」，以抵銷發展商於其他用地的補地價，讓政府毋須「真金白銀」收地。（資料圖片／廖雁雄攝）

陳劍青又指，政府其實好歇斯底里咁樣想加快，但問題係無可避免佢（發展商）就係發展唔到，或者發展意欲好低。」他認為政府或要思考，「係咪要追求一個咁大規模，一次過做嘅發展計劃，多於一個精準、優質嘅計劃。」

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劉國勳：研究方案對政府、發展商多個選擇　周轉更靈活

積極關注北都發展的立法會發展事務委員會成員劉國勳就指，今次研究方案對政府、發展商雙方而言「多個選擇」。因為不論保育與否，政府始終需要收回三寶樹。「（政府）唔想拎出嚟先，日後發展商又唔會完全唔用（發展），發展商都會睇地段㗎嘛。」他指出，政府收地時需撥款賠償，另一邊廂發展商原址換地也需補地價，而資金周轉過程需時，可能又涉及行政成本，若可抵消有關費用，變相令雙方更加靈活。

目前按地政總署網站顯示，今年4月，政府再修訂兩級制的新界「收回土地特惠補償率」。其中列為發展用途的第一級農地為每平方呎1,114元，屋地則為估價加上每平方呎2,080元；至於第二級，即用作改善鄉郊及保育相關的非發展地，農地為每平方呎557元，屋地為估價另加每平方呎1,040元。

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