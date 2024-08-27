47人案．求情｜尹兆堅望服務世界中央廚房　郭家麒稱一向和平理性

民主派47人初選案，45名被定罪的被告繼續在西九龍法院（暫代高等法院）求情，兩名前立法會議員尹兆堅和郭家麒今午(27日)由代表律師代為求情，兩人均從政多年，過往當議員時有為弱勢爭取權益，亦獲多名前高官等撰信求情。其中尹稱望服刑完畢會到非牟利機構「世界中央廚房」工作，以一展廚藝；郭則強調一向和平理性，本案與其本性不符，惟法官指本案影響到香港的穩定。



餘下3名被告：吳敏兒、譚凱邦及柯耀林將於明早繼續求情。



尹兆堅稱其廚藝不俗，望服刑完畢能投身世界中央廚房，令其技能能有所貢獻。（資料圖片／鄭子峰攝）

羅致光張炳良及蕭偉強有為尹求情

代表尹兆堅的大律師莫彥婷指，尹過去一直服務社會，過去20多年曾任區議員和立法會議員。同時，他多年來為弱勢社群爭取權益，如爭取長者和殘疾人士的車費優惠。辯方呈上多封求情信，其中前勞福局局長蕭偉強指，和尹兆堅雖會有意見不合，但他們會理性討論；另一名前勞福局局長羅致光則在信中指，他任局長時，尹任立法會議員，兩人就不同議題交流有用的意見。此外，前運房局局長張炳良亦有替尹撰寫求情信。

尹望出獄後加入世界中央廚房

辯方續指，尹有4項案底，包括2020年六四集會案。而尹在其他案件保釋期間，干犯本案。尹沒有簽署《墨落無悔》，亦沒有出席選舉論壇，其重犯機會低。他打算服畢刑期後，加入非牟利組織「世界中央廚房」，又指尹的烹飪技巧出色，想貢獻其所長。

郭家麒稱他不支持攬炒及港獨，從政以來一直和平理性。（資料圖片）

郭不支持攬炒和港獨

代表郭家麒的資深大律師蔡維邦陳詞指，郭不支持「攬炒」和港獨。他及早認罪，顯示其悔意，又認為他屬《國安法》第22條刑罰三級制中的第二級別「積極參加者」，望法庭採取較低的量刑起點。辯方指，郭沒有重犯機會，早於公民黨解散前已自行退黨。

邱誠武石禮謙有為郭寫求情信

律師讀出郭的求情信，指他於1994年當選為中西區區議員，2004年成為立法會醫學界功能組別議員，他多年來和政府官員合作。前運房局副局長邱誠武在信指，曾經和郭理性討論政策，並透露前立法會議員石禮謙亦有替郭撰寫求情信，但未有讀出信中內容。

郭稱直和平理性本案與其本性不符

律師又引用前香港立法會議員張超雄的信件，提及內地記者付國豪在機場受襲時，郭當時有份阻止眾人襲擊付，另在7.1衝擊立會事件中，郭亦嘗試阻止他人衝入立會。郭從政多年一直和平理性，是次犯案和其本性不符，惟法官李運騰指辯方強調郭犯案與本性不符，但本案涉及影響香港的穩定。

第五批求情的10名被告尚有3人明日求情

曾任空姐的吳敏兒將於明天求情。（資料圖片）

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這次求情聆訊涉及10名被告，包括新西參與初選的8人：朱凱迪(46歲)、張可森(30歲)、黃子悅(26歲)、尹兆堅(54歲)、郭家麒(62歲)、吳敏兒(53歲)、譚凱邦(43歲)和伍健偉(28歲)，8人全部認罪，另外兩名人為新東初選的梁國雄(67歲)和柯耀林 (53歲)，梁及柯都是經審訊後被裁定罪成。

初選案原涉47名被告，同被控1項串謀顛覆國家政權罪。其中31人認罪，包括戴耀廷、區諾軒和黃之鋒等。另16名被告否認控罪，其中14人被裁定罪成，劉偉聰和李予信則罪名不成立。而律政司已表示，會就劉的無罪裁決提上訴。

案件編號：HCCC69-70/2022

新界東9被告將於9月2日求情

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已求情被告的求情撮要

1. 初選組織者5人

2. 港島區參選的被告6人

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3. 九龍東6名被告

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4. 九西超區及衞生服界9名被告