47人案．求情｜張可森曾提墨落無悔　現明不應以預算案作政治工具

民主派47人初選案,45人名有罪的被告繼續求情,8名來自新界西及2名新界東的被告,今(27日)在西九龍法院(暫代高等法院)求情。墨落無悔聲明發起人之一的張可森,他求情時透露還柙3年經歷喪父,及成為父親,其妻在張還柙時已懷孕,其妻誕下的兒子現已3歲,他對未能陪伴妻兒感愧疚。他又稱已深切反省,不應以預算案作政治工具,現已深感後悔。現只盼事情告一段落後,將來能以家庭為中心。此外他正修讀博士課程,並準備撰寫論文。



至於在最後階段才認罪的伍健偉,自行求情時仍強調,「五大訴求」合情合理,強調不會為和市民共享的價值及信念道歉。法官即問他是否對其行為不感後悔,伍回應:「無錯。」



新界西8被告及梁國雄及柯耀林是第五批求情的被告

黃子悅於開審前已認罪。(資料圖片)

+ 4

這次求情聆訊涉及10名被告,包括新西參與初選的8人:朱凱迪(46歲)、張可森(30歲)、黃子悅(26歲)、尹兆堅(54歲)、郭家麒(62歲)、吳敏兒(53歲)、譚凱邦(43歲)和伍健偉(28歲),8人全部認罪,另外兩名人為新東初選的梁國雄(67歲)和柯耀林 (53歲),梁及柯都是經審訊後被裁定罪成。

梁國雄稱原為港人繼續爭取民主。

參加初選只為爭取過半議席

代表梁國雄的資深大律師潘熙指,會採納書面求情,庭上未有補充。梁有在其Facebook帳戶貼出其求情信,解釋他明白必須在立法會中與志同道合者取得過半數議席,故參加初選,認為這才能有足夠壓力,令政府推行惠及民生的社會政策。他強調,無論是「35+」還是「35-」,最重要是持續抗爭的精神,共同改變不公義的社會現狀。

願為港人繼續爭取民主

梁認為立法會議員否決預算案屬《基本法》訂明的憲制權力,《基本法》亦有處理「憲制危機」的程序。他指否決預算案有人民授意,反問為何特首不在立法會首度否決時順應民意,推行改革?若特首執迷不悟,仍需多一次人民授權,才會面對下台困局。因此,議員兩次行使否決權是民意依歸。雖然他現為階下囚,但無怨,並願為港人繼續爭取民主,守護公義。

朱凱廸的求情只提他亦涉其他案件。(資料圖片)

朱凱迪的代表大律師宗銘誠今陳詞指,朱另涉兩宗區域法院審理的案件,分別為2020年的6.4非法集結案和同年的7.1遊行案,本案部份控罪期間,就該兩案獲保釋。

張可森被捕時其妻正懷孕,他求情稱其子現已3歲,對於這段期間未能陪伴妻兒感到愧疚。(余俊亮攝/資料圖片)

張可森還柙後歷喪父及為人父

張可森的代表大律師伍頴珊求情時呈上多封信件,其中張親撰的求情信提及被捕後父親去世,當時正懷孕的妻子為他誕下兒子,兒子現已3歲。惟他因還押未能陪伴妻兒,感到愧疚。

反思後明白不應以預算案作政治工具

律師引述張在信中寫到:「在獄中的30歲生日,讓我得以冷靜思過」,強調已深刻反省,又稱審議預算案是立法會議員的責任,關乎廣大市民的生活,不應作為政治工具,亦不應藉此危害國家安全。當事情告一段落後,張會以家庭作為人生中心:「並且一如我妻愛我般愛我妻……」

妻求情信望張可盡快回家

律師續指,張可森的妻子和母親亦有撰寫求情信,望張可盡快回家。張已深感後悔,認為其重犯機會是零。他現時正修讀博士課程,準備撰寫論文。他雖認為《國安法》第22條刑罰三級制不適用於串謀罪行,但法庭判刑時可參考三級制,並認為張只屬第二級別的「積極參加者」。

被告黃子悅希望法官不要因她也涉理大衝突案而大幅加刑。(余俊亮攝)

黃子悅望不要因涉理大案而大幅加刑

代表黃子悅的代表大律師潘志明指,黃另涉一宗理大暴動案件,望本案刑期可與該案判刑部份同期執行。辯方指,兩案性質不相同,但發生時間接近,都是在2019至2020年間。辯方同意,黃在暴動案獲保釋期間干犯本案,望法庭不要因此大幅加刑,並解釋黃當時真誠相信本案的串謀並不違法,她更曾公開表示,選用否決權是《基本法》賦予的權力。黃就暴動案的最早獲釋日期為明年3月24日。另黃認為她只屬刑罰三級制中的第二級別「積極參加者」。

伍健偉稱對所作行為不感後悔。(鄭子峰攝)

伍親自求情稱各被告非為私利犯案

未有律師代表的伍健偉親身求情,指本案「35+」計劃是在陽光下進行,各被告犯案亦非為私利。此外,要進入立法會及無差別否決預算案,只靠案中47名被告無法完成,成為立法會議員便需廣大市民授權,案發時便有逾61萬名市民在初選中投票。伍認為,他屬刑罰三級制中的第二級別「積極參加者」。

認為五大訴求合情合理

伍續指他作為民意代表,有責任替選民爭取合理訴求。他認為「五大訴求」合情合理,政府只是「不為也,非不能為也」,至少政府已滿足其中一個訴求,撤回修訂《逃犯條例》。法官陳慶偉提醒,勿在法庭發表政治言論。伍回應明白,並強調涉案手段雖是非法,但屬和平、理性和非暴力,又指警方案發後半年,都未有執法。

對過往言行不感後悔

伍又指,不會為與市民共享的價值和信念道歉,強調不可辜負人民的信任。法官李運騰問,伍是否對他的行為不感到後悔,伍回應會為自己的言行負責。李官再追問相同問題,伍回應:「無錯。」又稱不後悔留港,會和香港人齊上齊落。他打算放下政治人物的身份,貢獻社會,並引用終院非常任法官包致金的說話「There is no reason to leave if things are good, and if things are bad, there are more reasons to stay.(若一切安好便沒理由離開,若事情變壞,就更有留下的理由。)」

法官陳慶偉指,伍較遲認罪,亦無悔意,其刑期扣減將較其他被告少,伍回應:「我完全明白。」

初選案原涉47名被告,同被控1項串謀顛覆國家政權罪。其中31人認罪,包括戴耀廷、區諾軒和黃之鋒等。另16名被告否認控罪,其中14人被裁定罪成,劉偉聰和李予信則罪名不成立。而律政司已表示,會就劉的無罪裁決提上訴。

案件編號:HCCC69-70/2022

新界東9被告將於9月2日求情

+ 5

已求情被告的求情撮要

1. 初選組織者5人

2. 港島區參選的被告6人

+ 1

3. 九龍東6名被告

+ 1

4. 九西超區及衞生服界9名被告