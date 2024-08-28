大熊貓經濟｜學者指IP化須配套　惟飼養成本高　難與內地競爭吸客

在中央政府再送贈大熊貓給香港，及盈盈誔下龍鳳胎下，「熊貓經濟」近日引來熱議。海洋公園主席龐建貽接受報章專訪時表示，正研究大熊貓商機，冀藉此帶動入園人次及收益。有經濟學者同意可設大熊貓Youtube頻道，作為宣傳樂園的方法，至於將六隻大熊貓「IP化」等，則需要有電影和故事等配合，涉及投資和製作能力。



學者分析，內地不少地方已有大熊貓，香港的大熊貓未見特別「矜貴」，難因此吸引大批旅客，「有少少一廂情願」，加上熊貓飼養成本高，要成為產業推動經濟，或帶來GDP增長，存在一定困難。



海洋公園主席龐建貽表示，正研究大熊貓商機，冀藉此帶動入園人次及收益。(鄭子峰攝/資料圖片)

海洋公園主席龐建貽表示，正研究新大熊貓館的選址及構思不同方案，包括塑造大熊貓的IP、大熊貓護理員「明星化」等，並正研究包括文創產品、飲食、線上線下體驗活動等大熊貓商機，冀藉此帶動入園人次及收益。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波。（資料圖片）

內地多處有大熊貓 香港大熊貓非特別「矜貴」

中大（深圳）高等金融研究院客座講師李兆波認為，樂園若單以活生生的熊貓，作為吸引遊客的賣點有一定困難。他表示，「假」的生物往往比活生生的動物吸引，舉例卡通人物米奇老鼠、多啦A夢、Hello Kitty等，「唔會死」又「長壽」，配合公仔、紀念品等周邊產品，甚至拍照服務，亦能創造大量收入，反觀大熊貓作為「國寶」，相比其他動物，更難與人類有貼身接觸，吸引力有限。

李兆波認為，中國很多地方都有大熊貓，一些國家的動物園也有其身影，即使本港有大熊貓，亦不會特別「矜貴」，園方有「少少一廂情願」。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量亦認為，大熊貓在港已二十多年，並非新鮮事，要成為「經濟」或帶來GDP增長，有一定困難，又提到大熊貓飼養成本高，能帶來的效益較低。他又認為，內地客到海洋公園，主要是觀看其他動物，大熊貓較似是「搭落去」，反而大熊貓對外國人吸引力較高，又強調用大熊貓推動經濟是「冇乜可能」。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量。（資料圖片）

可開設大熊貓Youtube頻道 須製作電影和故事配合

對於龐建貽提出考慮為六隻大熊貓「IP化」（知識產權）、「明星化」大熊貓護理員，李兆波認為，需要一系列配套，例如製作電影和故事，吸引外界注意，「延長」大熊貓作為角色的「壽命」。他強調需要創作具吸引力的故事，製作一套有實力的電影，而在這一個範疇，日本和美國均比香港強。

被問到「IP化」、「明星化」大熊貓護理員這些方向，莊太量認同可以開設Youtube頻道，指外國亦有Youtuber以猴子、獅子等動物為題材，吸引不少觀看，形容是最好的廣告。至於為大熊貓開設卡通電影，他認為本港可以自行構思故事，但製作上並非香港的強項，要借助荷里活級數團隊，又強調涉及不少投資，有一定風險。

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位處港島南鄰近蒲台島 學者倡發揮保育強項 發展生態旅遊

海洋公園2021年宣布大改革，「重生方案」原定計劃將園區分拆成三大主題區，包括山下免費開放的「零售餐飲消閒區」，以及山上的「歷險主題區」和「健康主題區」，獲立法會撥款近16.7億元。龐建貽透露由於附近有新商場落成、鄰近地區競爭激烈，「零售餐飲消閒區」、「健康主題區」計劃已經擱置。

李兆波認為，海洋公園「有少少唔好彩」，疫情後「經濟弱咗」，影響了零售表現。以瑜珈為主題的健康園區，亦要面對泰國等競爭對手，故他認同園方決定。

被問到新發展方向，李兆波認為海洋公園「保育真係強」，又提到海洋公園位港島南，鄰近各個島嶼，例如蒲台島，可發展出海觀光、生態旅遊，在現時重視保育的氣氛下，「賺少少錢」應不成問題。

被問到有無需要加入更多動物，李兆波認為可以適當加入部分品種，又提到澳洲有袋鼠、樹熊，成功打入親子市場，園方可以此作參考。

莊太量則認為，若客源足夠，海洋公園可嘗試發展為VR主題園區，相信有一定吸引力，又認為若未能用盡土地，海洋公園的土地亦可發展為住宅，增加園區收入。

▼8月16日 海洋公園釋出更多熊貓BB與媽媽盈盈相片▼

