大熊貓寶寶或明年2月始露面 龐建貽籲12月先探中央新贈港大熊貓
撰文：陶嘉心
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【大熊貓／盈盈／樂樂／龍鳳胎／海洋公園】大熊貓盈盈及樂樂所生的一對龍鳳胎已不多兩周大，不少大熊貓BB迷期待可以盡快親睹龍鳳胎真身。海洋公園主席龐建貽今日（28日）在報章訪問透露，兩姐弟健康情況總算穩定下來，而參考澳門2016年一對雙胞胎寶寶出生後隔半年才正式與公眾會面，相信港產大熊貓不會少於此時間。
至於中央贈港的兩隻大熊貓，龐建貽預計牠們抵港後要隔離檢疫及適應新環境，預計12月可與市民見面，他建議在一對大熊貓寶寶與公眾見面前，可先探訪一對年輕大熊貓：「新熊貓年輕活潑好動，動作一定比初生嬰兒多，畢竟嬰兒這麼小，未必有很多時間給你看。」
龍鳳胎健康情況總算穩定下來 姐姐體型稍大 弟弟黑毛特別濃密
龐建貽在《經濟日報》訪問時透露，一對龍鳳胎健康情況總算穩定下來，並開始長出黑白毛色，當中姐姐體型輕微大過弟弟，而弟弟的黑毛特別濃密，開始有黑眼圈和黑耳朵，背部有如穿上黑色「小背心」。
對於寶寶公開露面時間，園方計劃參考澳門一對雙胞胎，最少等到半歲、即明年2月中才與公眾見面，而中央贈港的新一對大熊貓預料12月可以露面。龐建貽建議，可以先探訪新一對年輕大熊貓，相信市民一定會成為粉絲。
龐建貽稱，為免大量遊客參觀「嚇親」大熊貓，開放初期會限制人流，讓牠們慢慢適應，且不會安排大熊貓與公眾親身接觸，強調以動物福祉為先。
「家姐同細佬嘅黑眼圈、耳仔、手腳、同小背心已經愈嚟愈明顯啦」，海洋公園周二（27日）的熊貓日記一次過展示四張兩姐弟的最新相片。
從相片可見，兩姐弟的「黑眼圈」及「小背心」均較上周相片所見都變得深色，但相較細佬將近深黑色的「小背心」，家姐身上的顏色較淺。
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