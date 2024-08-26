米奇米妮化身醫護首進病房　兒童醫院現歡樂「好似置身喺迪士尼」

暢遊迪士尼樂園、參加派對、接收禮物⋯⋯是每個孩童夢寐以求的事；為了讓一些患上重病、或需要長期留院接受治療的兒童能夠享受這份歡樂，迪士尼義工隊上周五（23日）到香港兒童醫院舉辦嘉年華活動，向超過300名病童及家長送贈禮物，這次是義工隊歷來最大型探訪活動、亦是繼兒童節後第二次到訪醫院。



當日的嘉年華亦為平日人流疏落的醫院大堂，頓時變得鬧哄哄，孩童的歡笑聲此起彼伏。受歡迎的角色米奇米妮更走進病房探訪兒童，有義工希望把樂園的氣氛帶給這些兒童。有參加的小朋友笑言，看到米奇的一刻，彷彿置身於迪士尼樂園。



迪士尼義工隊日前(23日 )到訪香港兒童醫院舉辦嘉年華，為超過300名病童及家長帶來歡樂。（任葆穎攝）

頭戴迪士尼頭箍到攤位 逾300兒童和家長參加

迪士尼義工隊今年已第二次在香港兒童醫院辦嘉年華，大堂設置數個攤位，不少兒童蹦蹦跳跳前來，也有參加者坐着輪椅出席。約50名義工即場向他們派發氣球和禮物包，又和兒童聊天玩耍。不少參加者頭頂戴著迪士尼頭箍，默示同意被拍攝。活動中段，有義工隊成員獻唱迪士尼歌曲、表現雜技和跳舞等，小朋友們皆表現雀躍，時而揮手尖叫、時而模仿義工手舞足蹈。

迪士尼義工隊指，迪士尼和彼思主題禮物包為病童特別而設計，包括有動畫《魔雪奇緣》和《玩轉腦朋友》主題壓力球。義工隊亦會透過各間公立醫院和非牟利機構，陸續向其他病童送出合共6,000份禮物包。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭、米奇米妮和一眾義工走進香港兒童醫院病房探訪留醫兒童。（主辦方提供）

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迪士尼迷睹米奇感興奮：好似置身喺迪士尼

6歲男童謀安去年因腎病曾入住兒童醫院，他的母親透露他病發時身體出現水腫，病情令人擔憂，「初時醫生話食藥要食一世」，幸病情後來轉好，治療3個月後出院，現須定期覆診。母親坦言因上班的緣故，甚少帶他到迪士尼等地方玩，故得知有探訪活動後，把握今次機會出席，「聽到係迪士尼，佢都好期待嚟玩！」

媽媽憶述，當謀安看到米奇突然現身，感到欣喜若狂，不斷向他米奇揮手，感覺猶如置身於迪士尼樂園。因今年兒童節，迪士尼義工隊曾到訪辦嘉年華，所以他已是第二次參加。謀安最喜歡的卡通人物是「閃電王麥坤」，也愛看魔術表演，媽媽透露他上次看完表演後，回家經常扮演魔術師，「喺度變魔術比我睇，要我拍手掌！」

6歲男童謀安（右一）和家人出席活動，感到欣喜若狂。（任葆穎攝）

11歲的凱桐是迪士尼粉絲，今次與弟弟一同參加嘉年華。她的母親透露，凱桐因須做手術而入住兒童醫院，亦是第二次參與嘉年華活動，「覺得好開心，希望兒童醫院舉辦更多活動！」兩姊弟同樣最喜歡魔術表演，弟弟形容「表演哥哥好精神，好叻！」喜歡米奇的弟弟，突然看到卡通人物現身，亦顯得喜出望外。

11歲的凱桐（左一）是迪士尼粉絲，與弟弟（左三）一同參加兒童醫院嘉年華。（任葆穎攝）

米奇米妮首次進病房探訪 兒童笑容滿面義工感滿足

不少長期臥床的病童無法到醫院大堂出席活動，有見及此，香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭、米奇米妮和一眾義工走進病房探訪。主辦方指，今次活動是米奇米妮首次現身香港兒童醫院病房。從片段可見，米奇米妮分別身穿醫生和護士服走入不同病房，與小朋友擊掌和擁抱，並向他們遞上禮物包，場面溫馨。

曾兩度到兒童醫院探訪、現為香港迪士尼樂園度假區親善大使的謝承恩說，她和米奇米妮同樣是第一次進入病房進行探訪，看見小朋友笑逐顏開，讓她感滿足和深刻。她憶述甫進入病房，大部份小朋友都很害羞，直至米奇米妮與小朋友互動後，他們紛紛露出笑容，「有個妹妹見到米奇米妮離開，喺門口好唔捨得咁講再見，又畀飛吻佢哋」，她希望把樂園的氣氛帶給他們。

她又憶述在嘉年華看到許多小朋友盛裝打扮，穿着公主裙和迪士尼衣服出席。義工們向小朋友遞上禮物包後，他們興奮地向義工解釋卡通人物的名字，「我哋好開心，希望將回憶帶畀佢哋。當佢哋係病房，希望呢啲禮物同迪士尼朋友都可以陪伴佢哋。」

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭、與米奇米妮首次走進香港兒童醫院病房探訪。（主辦方提供）

香港兒童醫院病人資源中心主任：相信為病童打了強心針

香港兒童醫院病人資源中心社會工作主任林鳳翹說，留院治療的主要是患重症或複雜病症的兒童，希望今次活動讓他們在暑假期間度過開心的時光，「相信（活動）對他們的療程有好大力量。」今次是該義工隊歷來最大型的醫院探訪活動，林稱活動會以安全為本，讓小朋友和家庭聚在一起，並感謝義工團隊的配合。她又稱，從參加者的歡笑場面看得出他們感到開心，相信為病童及其家人打了強心針。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭、營運高級副總裁施保添等人亦有參與。莫偉庭說，今次是迪士尼義工隊第二次來到香港兒童醫院探訪，希望藉此與小朋友互動，傳遞快樂。自2018年起，香港迪士尼與香港兒童醫院合作，希望能為病童帶來歡樂。香港迪士尼自今年4月推出「迪士尼『童樂遊』」，義工先後到訪香港兒童醫院和伊利沙伯醫院探訪病童。

迪士尼義工隊到訪香港兒童醫院，為超過300名病童及家長辦嘉年華。（任葆穎攝）

迪士尼義工隊到訪香港兒童醫院，超過300名病童及家長參加嘉年華。（任葆穎攝）