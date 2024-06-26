迪士尼｜梁熙倡發展海洋為主題的園區　學者有保留宜刀仔鋸大樹

香港迪士尼樂園昨日（25日）公布最新年度業績，當中淨虧損從前年近20.7億大幅收窄至3.56億，入園則有近650萬人次；今年首季盈利亦創歷史新高，該公司看好2024年樂園會繼續增長，有望轉虧為盈。



民建聯立法會議員梁熙今早（26日）建議，香港園區活用沿海地理優勢，發展以海洋為題的園區，例如《美人魚》、《海底奇兵》等，甚至重辦演唱會開拓收益；旅遊學者黃家榮則對再建有保留，過去香港園區被詬病地方最細，惟三度擴建後，已發展出獨特優勢，暫時應「刀仔鋸大樹」，以最少資源保留最多客人，審慎經營。



香港迪士尼樂園6月25日公布業績。（倪清江攝）

香港迪士尼樂園6月25日公布業績。（倪清江攝）

香港迪士尼樂園6月25日公布業績。（倪清江攝）

▼6月25日 香港迪士尼樂園公布業績▼



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梁熙接受港台《千禧年代》訪問時就表示，上個財政年度迪士尼入園近650萬人次，已返回到疫情前2019水平，當中仍有上升空間，目前有超過6成為本地人，在2019年其他旅客佔6成，如今距離當年水平仍有2成、約100萬人次的差距。

全球最大LEGOLAND料今年深圳開幕

位於深圳的全世界最大的樂高主題樂園「LEGOLAND」將於今年開幕。梁熙表示，文化體育及旅遊局，以及迪士尼都要思考屆時到底會構成競爭搶客，抑或可透過推動「一程多站」等方式，為園區、香港帶來協同效應。

民建聯立法會議員梁熙今早（26日）表示，2019年到訪迪士尼的旅客佔6成，認為數字仍有上升空間。（資料圖片）

梁熙又指，園區興建之初的碼頭至今仍然丟空，希望未來可參照東京、上海兩個樂園，加入獨特要素，甚至發展以海洋為題、包括《美人魚》、《海底奇兵》等新園區，以至政府、園區爭取來年於新加坡啟航的迪士尼郵輪可停泊香港，「起碼大家開到口先，唔係坐喺到等」。

倡園區空地再辦演唱會吸酒店客

他又建議，現時本港演唱會場地不足下，迪士尼可考慮租出空置用地再舉行大型演唱會，從而吸引遊客入住園區酒房，繼續改善業績。

▼2023年9月12日 《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」開放予傳媒拍攝▼



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旅遊學者：年票加幅低具吸引力 魔雪奇緣成績明年可反映

旅遊學者黃家榮則分析指，今次報告看到入園人數相當理想，包括本地客，當中可能涉及疫情期間即使門票加價，但年票加幅低，對重複入場的本地客群仍具吸引力；他又補充指，鄰近地區沒有迪士尼樂園，「起碼深圳無，唔會搵到相同選擇」，令園區有其獨特性，再加上獨特產品，自然令市民有誘因入園。

黃家榮又說，報告並不包括「魔雪奇緣」帶來的成效，相信來年才從新一份報告看到實際影響，但按園區所指，相信從今年一月起計，成績相當理想。「迪士尼8個園區，（魔雪奇緣）唯一一個要做人流管制，好明顯睇到園區本身，東京、上海都搵唔到同類，（證明）有足夠吸引力。」

受「魔雪奇緣世界」開幕帶動，香港迪士尼今年首季，即2024年1至3月份創下歷來最佳季度業績，季度收入、EBITDA及淨利潤均創下歷史新高。（資料圖片/梁鵬威攝）

園區三度擴建已成濃縮版迪士尼 擴建宜審慎

不過就著園區日後應否再擴建新園區，黃家榮就表示，園區從2005年至今，雖然歷年被人詬病「太細」，但經過三次擴建，如今有8個園區，形容「開始踏入理想面績，足夠（旅客）開園到閂園玩得晒，玩得舒服啲甚至要買2日飛（門票）」。他認為，現時園區是一個濃縮版迪士尼樂園，「調轉睇反而係佢強項。」

故他對樂園擴建和經營有保留，建議需審慎，他稱從旅客角度，新園區固然吸引，但研發成本對園區是重要考慮，希望園方「刀仔鋸大樹」，以較少資源吸引客人，如每日夜間的煙花燈光表現，就不用額外搭建場景，「除非爭取到總公司有好獨特產品，大大增加獨特性就可以考慮（擴建）。」至於爭取新加坡迪士尼郵輪來港，他就認為提案固然吸引，相信成事後會與樂園有協同效應，而爭取成數就要視乎園區客源是否足夠說服船公司。

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崔定邦：入園數字反映旅客傾向追求高質旅遊體驗

旅遊促進會總幹事崔定邦於同一節目就認為，園區上年的旅客數字告知社會，其實旅客仍然願意花錢，但更傾向追求高質、物有所值的旅遊體驗。因為入園旅客非單買門票，亦包括用膳、購買記念品等，屬於開支大的旅遊項目。而上年11月開設的「魔雪奇緣」《Frozen》新園區，可看到旅客量增長迅速，可預期今年下半年人數仍會持續增長。

而香港迪士尼客源上亦與東京、上海不同，主要以菲律賓、秦國、南中國為主；而一般旅客多數來港3至4日，行程亦不只有迪士尼，相信旅客到訪迪士尼後，也會遊覽香港其他地區；反之亦然，園區與香港其他地區是「互相拉動」。