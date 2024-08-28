20優秀的士司機獲嘉許　運輸署長冀業界配合「好客之道」提升服務

的士服務質素委員會與運輸署周三（28日）合辦「的士服務嘉許計劃」頒獎典禮，表揚20名獲獎優秀的士司機，以及獲獎的優秀服務管理團隊「星群的士」。活動中共有497名司機獲市民提名，20名得獎者中獲公眾投票最多的一位，同時獲頒「最受歡迎的士司機」。此外，得獎者中有兩人同時獲「好人好事」獎。



2024年8月28日，運輸署署長李頌恩在的士服務嘉許計劃頒獎典禮上致辭。（政府新聞處圖片）

2024年8月28日，運輸署署長李頌恩（左二）在的士服務嘉許計劃頒獎典禮上，與「最受歡迎的士司機」和「好人好事」得獎司機合照。（政府新聞處圖片）

運輸署署長暨委員會主席李頌恩在典禮上表示，的士司機、業界及市民對嘉許計劃的參與度持續上升，反映市民對提供優良服務的司機和團隊的肯定。她鼓勵司機和管理團隊精益求精，社會各界亦同說好的士服務的故事。

李頌恩又稱，政府已推出一系列措施，以提升的士服務質素，及促進行業長遠健康發展，包括的士車隊制度。政府期望車隊建立良好典範，在行業中起帶頭作用，加強乘客的信心，逐步改善行業發展前景。業界亦配合政府「好客之道」運動，鼓勵司機「做多一步」，自發推行措施提升行業形象。

2024年8月28日，運輸署署長李頌恩（前排左九）、運輸署副署長郭惠英（前排左八）、運輸署助理署長馮惠筠（前排左十一）與參與拍攝「好客之道」運動宣傳片的演員朱鑑然（前排左十）、委員會成員和得獎司機合照。（政府新聞處圖片）

497司機獲提名 評審優秀管理團隊根據3準則

嘉許計劃的得獎司機由市民提名，再由評審委員會選出得獎者，表揚他們致力為乘客提供優質服務。評審委員會由的士服務質素委員會非業界成員，今屆獲提名司機有497人。

其中在選出「優秀的士服務管理團隊」時，是根據團隊過往兩年在的士服務質素管理、利用創新科技提升服務營運效率和質素，以及社會責任三方面，以表揚團隊自發改善服務質素，並有效管理轄下車隊及司機。