香港心理學會促政府盡快引入法定註冊制度　助公眾識別具資格專家

心理學家有很多種，目前香港並無心理學家的法定註冊制度。香港心理學會今（29日）舉行傳媒午宴，該會會長徐佩宏指，心理學會目前只監管會員，雖然涵蓋本港九成心理學家，惟「真係有啲唔識嘅」，促政府盡快設立法定註冊制度，以助公眾識別具專業資格的心理學家。



香港心理學會今（29日）舉行傳媒午宴，會長徐佩宏表示，香港目前並無心理學家的法定註冊制度，心理學會目前只監管會員，會員雖然涵蓋本港九成心理學家，惟「真係有啲唔識嘅」。

他也提到，坊間「有啲人自己成立個會」，令公眾感到疑惑，促政府盡快設立法定註冊制度，以助公眾識別具專業資格的心理學家。

徐佩宏指，衞生署雖己設有「認可醫療專業註冊先導計劃」，仍屬自願性質，業界不一定會參與計劃註冊。據其了解，該計劃今年初應有報告，以便檢討及討論註冊制度發展，但至今未有消息。

心理學會有3000多名會員 須持心理學或同等學位

他指，該會目前有3000多名會員，會內有四個分部，包括臨床心理學組、教育心理學部、輔導心理學部、及組織心理學部。

入會人士須持認可大學主修心理學榮譽學位或同等學位者，並形容該會對入會資格把關甚嚴，申請者也必須修讀心理學研究法、及以下其中科目，包括生理/生物心理學、性格/個別差異心理學、社會心理學、心理學歷史/當代心理學議題。

他發言時也說，坊間現時有很多較「騎尼」的心理相關學科，故有此要求，該會目前也不接受遙距或自修課程畢業生入會。