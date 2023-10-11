SEN｜女童疑患強迫症有嚴重潔癖母親忽略警號心理學家建議快求助

心小姐（教育及兒童心理學家）經常接觸多個兒童個案，並以心理學角度為他們解憂。她接觸個案當中，一名懷疑患有強迫症的女童有嚴重潔癖，但其母親忽略女兒發出的警號，缺乏支援意識，令心小姐擔憂不已，建立家長儘早向精神科醫生求助。

（資料授權：心小姐 - 香港註冊教育心理學家，英國特許教育及兒童心理學家）



Fay剛讀完中二，她的媽媽表示Fay有嚴重的強迫症症狀，想向心小姐諮詢支援方案。可是，Fay媽媽輪候幾個星期後，孤身與心小姐面見時說的第一句話竟是：「Fay依家好似好返好多，應該無乜事啦！」心小姐心想，難道Fay在幾星期內迅速康復了？強迫症是焦慮症的一種，患者一般深受強迫思維或行為所困擾，不是一個容易脫身的精神問題。心小姐放不下心，便向媽媽了解詳情……

媽媽透露女童狀況 拒絕與人招呼、聊天

媽媽回答心小姐的提問時，不時欲言又止，感覺她只分享了Fay的部分狀況。Fay從小已是一個以自我為中心，有條理，但固執的女生。她拒絕與人打招呼，亦堅持不和陌生人講話。無論爸媽怎樣勸她，她都不肯向大廈的管理員問好，連海關人員問她姓名也不肯回答，因此製造了不少誤會和麻煩。

此外，Fay懼怕轉變，亦難以適應新的環境。每次轉校均讓她非常不安，情緒困擾持續一段長時間。她升上中學首三個月的情況尤其嚴重，每天在家裡躺在地上大哭大嚷，不肯上學。

媽媽意識到女兒問題卻只認為「只是無禮貌」

聽到這裡，心小姐意識到Fay可能有社交溝通障礙或自閉症的症狀。她想知道媽媽對女兒的困難的意識，便問她：「你對Fay嘅社交溝通同情緒控制能力有乜睇法？」

媽媽當刻的表情和她說的話並不一致。她帶點慌張地回答：「我唔擔心… 因為我細個嗰時啲社交溝通能力仲差過Fay，但係我都捱得過。佢應該只係無禮貌，無乜問題嘅！」

心小姐見過不少家長有類似的掙扎。他們知道子女有問題，卻希望子女沒有問題。他們會詢問心小姐的意見，卻對孩子的情況輕描淡寫，為孩子的困難找外在原因，嘗試說服自己和心小姐，盼望她告訴他們孩子沒大礙……

photoAC

發現女童強迫症於升中後惡化

心小姐繼續了解Fay的狀況，發現她的強迫症症狀在升中後一直惡化，直到六月考試期間最為嚴重。她的強迫思維和行為圍繞「潔癖/怕髒」，包括：

1.每天放學後需要向書包及裏面的東西噴大量消毒液，讓物品濕透才能安心。

2.因為害怕餐廳和送遞員不夠衛生，全家必須在家用餐，亦不可以吃外賣。

3.Fay的睡房只有她能進入。她擔心家中其他地方不清潔，所以不允許自己除了腳以外的身體部位碰到任何東西。吃飯時全程蹲在椅子上，不能坐下。

4.每天洗澡時間為3小時以上，需要重複洗頭和手起碼10次，才感覺乾淨。她幾天便用完一支沐浴液，過分的沖刷使皮膚發紅。

5.Fay只肯使用家中的洗手間，因此在學校或街上她會忍著不上廁所，儘量不喝水。為了能盡快回家如廁，她放棄了學校所有課後活動……

心小姐越聽越不對勁，深知Fay的強迫症症狀已經顯著地影響她的生活和健康，不可再輕視！媽媽卻說：「而家就嚟放暑假，Fay強迫症嘅情況好咗啲。沖涼大概兩個鐘，出去玩一日佢都忍到唔去廁所，所以我唔知佢仲使唔使支援。」

女童每天洗澡約3小時（photoAC）

媽媽缺乏支援意識 心理治療師認為意態嚴重

心小姐當時內心焦急萬分，十分擔憂Fay的情況。她支援過有強迫症的學生，他們大多有未被關注的心理困難，或曾經歷過多的壓力。研究亦顯示，有自閉症的人患強迫逼症的機會較常人高。

同一時間，她被Fay媽媽把問題過分合理化，缺乏支援意識的狀態驚到。心小姐希望能說動她正視問題，並給她明確的支援方向。

她懇切地與Fay媽媽分享：「心理學家了解學生情緒問題嘅時候，會客觀咁評估佢哋嘅症狀嘅嚴重程度，而唔係同佢哋之前嘅情況，或者其他人嘅情況比較。雖然最近Fay嘅問題有改善，但係佢啲社交適應困難，同埋強迫症症狀仲係明顯，我建議盡快俾適切嘅支援佢！如果唔係，係佢壓力大啲嘅時候，症狀好容易嚴重返。而家最重要嘅第一步，係搵精神科醫生幫Fay做準確同詳細嘅評估，搵出佢壓力嘅來源，之後先可以對症下藥，提供適當嘅心理和藥物治療，長遠改善佢嘅情況！」

心小姐費盡唇舌，落力地向Fay媽媽解釋專業評估和及早支援的重要性。另外，她也給了Fay媽媽一些針對強迫症的情緒輔導策略，以及增強Fay社交適應能力的方法。

看著媽媽半信半疑的眼神，心小姐不肯定她有把我的話聽進去，但起碼她肯把心小姐寫下的重點帶回家，也說聊完之後輕鬆了一點。心小姐目送她離開，心中默默祈願Fay能儘快接受到她需要的評估和支援。

《本文獲心小姐 - 教育及兒童心理學家授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「阿女嘅強逼症好返好多…」每天洗澡幾小時的潔癖女生】

作者簡介：香港註冊教育心理學家，英國特許教育及兒童心理學家；曾於兩地的頂尖大學接受教育。

筆者希望透過分享在學校和診所工作的點滴，提升大眾對有特殊教育需要(SEN)及精神病的學童的關注。