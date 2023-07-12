公營精神健康服務現人才荒　衞生署臨床心理學家人手少編制近三成

本港近月發生多宗斬人和家暴案件，令精神健康和後續治療問題惹起關注。醫務衞生局今日（12日）書面回覆議員質詢時披露，衞生署、社會福利署和教育局的精神治療相關的職位人手短缺嚴重，當中衞生署的聘用的臨床心理學家僅59名，與編制所需的50名相距近三成，是「人才荒」較嚴重的部門，其次則為教育局的教育心理學家，實際和編制人手亦相距約兩成。



本港對精神科病人的社會資源一直不足。（資料圖片 / 余俊亮攝）

醫務衞生局局長盧寵茂書面回覆議員質詢時，披露衞生署、教育局、醫管局和社署的精神健康相關專科職位的人手安排，當中只有衞生署和社署的臨床心理學家、社署精神科醫務社工，以及教育局的教育心理學家設職編制。

文件提到，截至5月31日，只有社署的精神科醫務社工「請足」編制所需的257名，其餘仍未請夠所需人手，當中衞生署和社署的臨床心理學家職位編制，分別為50和66名，但實際聘用人數分別為36和59位，亦即未「請足」人手，分別相差28%和11%；而教育局的教育心理學家的職位編制和實際聘用人數分別為97和78名，相差20%。

醫務衞生局回覆立法會質詢內容。（文件截圖）

當局表示，有關政策局／部門及醫管局會適時檢視人手需求，並按服務需要調配人手。

至於中、小學聘用教育心理學家方面，當局指，在2020/21至2022/23學年，校本教育心理服務（包括優化校本教育心理服務）的教育心理學家人手編制，分別為161、181及186名，增幅為15.5%。

當局指，在2022/23學年，約有350所公營普通中、小學獲提供優化校本教育心理服務，教育區會繼續增加接受優化服務學校的數目，目標是讓60%公營普通學校可獲得相關服務，預料合共需要聘用約200名教育心理學家才可達標。