為什麼精神病不等於暴力？心理學家籲切勿標籤及歧視

近日香港接二連三發生慘劇，引起全城廣泛討論。同時，社會大眾對精神與心理疾病患者的強烈恐懼與憂慮也日益嚴重。在媒體報道的渲染下，似乎精神病患者很自然地與暴力掛勾，但事實並非如此。註冊臨床心理學家張傳義博士澄清，是次個案是個別例子，不可理所當然地將「精神病或心理病患者」與「暴力傾向」劃上等號。他呼籲市民不要對所有患者戴上「有色眼鏡」或作出不適當的標籤，因為這會加劇人們的生活壓力和困擾。本文仔細探討了精神病患及心理疾病的常見問題或誤區，以加強公眾的正確知識，以消除不必要的誤解及負面影響。



市民不要對所有患者戴上「有色眼鏡」或作出不適當的標籤，因為這會加劇人們的生活壓力和困擾。（圖片：Shutterstock）

精神病與心理病不等於暴力 切勿以偏概全

張博士引述香港心理學會臨床心理學組所參考的外國數據指出，94%至96% 的暴力事件與確診精神病或心理病患人士無關，有暴力傾向的患者僅佔極少數。相反，其他因素，例如過往的暴力或犯罪紀錄、曾被虐待或暴力對待的經驗、家庭環境因素、濫用藥物、酒精等不良習慣才會增加暴力或攻擊性行為的可能性，與暴力行為的關係更密切。此外，大部分精神病或心理病患者的性格都是比較被動、內向、怕事；犯罪率並不會比一般正常人高，更有機會是受害者。因此，確診精神病或心理病並不會增加暴力行為的風險，而患者亦需要得到社會大眾的關懷、支持和接納，不能以單一慘劇以偏概全。

精神及心理疾病可分為不同種類！長期失眠也是其中一種？

有關精神及心理疾病的診斷，似乎一直存在本質上的問題：到底「正常」與「不正常」之間的界線該如何斷定？

美國精神醫學學會出版的《精神疾病診斷與統計手冊》（簡稱「DSM」）是國際間普遍用以定義每種精神及心理疾病的參考指標。為確保疾病診斷與時並進，該手冊會定期召開會議進行修改、改版。最新的DSM-V-TR將精神障礙分成17類，當中除了市民一般較為認識的精神分裂、情緒病、焦慮障礙，還包括睡眠障礙、腦退化、失憶症及其他認知能力有關的障礙等。換言之，抑鬱症失眠、專注力不足過度活躍症（ADHD）、腦退化等，理論上都是被歸類為精神障礙之中，不少市民實質已患病而不自知，認為是自己能力問題所致。精神及心理疾病其實是比大眾所想更為普遍的存在。

抑鬱症失眠、專注力不足過度活躍症（ADHD）、腦退化等，理論上都是被歸類為精神障礙之中，精神及心理疾病其實是比大眾所想更為普遍的存在。（圖片：Shutterstock）

精神病歧視情況普遍 大眾應撇除成見及負面標籤

每一個人都有可能患上精神病或心理問題。根據英國一個大型調查，職場人口之中每六個人便有一個人患病。然而，大眾缺乏確正的認知，加上社會上存在不少歧視和偏見，導致很多人諱疾忌醫，即使患者勇於求醫，亦會隱瞞自己的病況，害怕被大眾標籤。

張博士以自身臨床的經驗觀察所得，「有多位精神病或心理病患者求診時向他指出，家人因最近的負面新聞而對患者感到十分恐懼，並作出言語傷害，除了影響患者的情緒及心理狀態，更因媒體反覆的負面報道而遭受身邊親友的過激反應，使患者感到被污名化及孤立。這種扭曲現象令患者難以得到普羅大眾理解和公平對待，甚至與朋友、同事和家人逐漸疏遠，病情或會惡化。精神及心理健康有潛在風險的人士亦都受到束縛，傾向拒絕就醫，無法及時得到恰當治療。」

張博士鼓勵市民不妨加深對精神病或心理病患者的認知，放下成見，以包容的心讓他們融入社會，遇到問題時應積極求助。

大眾對精神病患者的恐懼與無知令精神病或心理病患者難以得到社會理解和公平對待。（圖片：Shutterstock）

及早向專業人士尋求協助 適當情緒支援有助走出困局

悲劇事件雖然會讓大眾對精神及心理病患者產生負面印象，但張博士提醒市民要多留意自身身體狀況，特別是在網絡資訊發達的現代社會，流傳的片段有可能造成不適。如果因網上流傳的影片或社會事件而感到精神壓力，例如經常害怕同樣事件發生在自己身邊、對外出感到恐懼、對社會狀況感到焦慮等，或已發展成精神或心理問題，嚴重影響日常生活及工作表現，就應盡快向專業人士尋求幫助。及早發現和進行治療都是非常有助於康復的。

張博士進一步補充並釐清，市民有相關精神及心理健康問題時，往往不清楚精神科醫生與臨床心理學家的區別，也不知道如何尋求協助。精神科醫生主要針對症狀開立處方藥物進行治療，而臨床心理學家則針對病人心理困擾成因，問題癥結所在，以高效及安全的心理療法，例如認知行為療法進行治療，為大眾服務。市民可以依據自己的情況或需要選擇適合自己的專業服務，走出情緒困局。不論是精神疾病或心理疾病，都是可以治癒的，不應該被污名化。勇敢求助，積極接受治療，反而更有利於社會的和諧與大眾身心健康的發展。

臨床心理學家張傳義博士 ｜常棣醫務

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