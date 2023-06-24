為什麼精神病不等於暴力？心理學家籲切勿標籤及歧視
近日香港接二連三發生慘劇，引起全城廣泛討論。同時，社會大眾對精神與心理疾病患者的強烈恐懼與憂慮也日益嚴重。在媒體報道的渲染下，似乎精神病患者很自然地與暴力掛勾，但事實並非如此。註冊臨床心理學家張傳義博士澄清，是次個案是個別例子，不可理所當然地將「精神病或心理病患者」與「暴力傾向」劃上等號。他呼籲市民不要對所有患者戴上「有色眼鏡」或作出不適當的標籤，因為這會加劇人們的生活壓力和困擾。本文仔細探討了精神病患及心理疾病的常見問題或誤區，以加強公眾的正確知識，以消除不必要的誤解及負面影響。
精神病與心理病不等於暴力 切勿以偏概全
張博士引述香港心理學會臨床心理學組所參考的外國數據指出，94%至96% 的暴力事件與確診精神病或心理病患人士無關，有暴力傾向的患者僅佔極少數。相反，其他因素，例如過往的暴力或犯罪紀錄、曾被虐待或暴力對待的經驗、家庭環境因素、濫用藥物、酒精等不良習慣才會增加暴力或攻擊性行為的可能性，與暴力行為的關係更密切。此外，大部分精神病或心理病患者的性格都是比較被動、內向、怕事；犯罪率並不會比一般正常人高，更有機會是受害者。因此，確診精神病或心理病並不會增加暴力行為的風險，而患者亦需要得到社會大眾的關懷、支持和接納，不能以單一慘劇以偏概全。
精神及心理疾病可分為不同種類！長期失眠也是其中一種？
有關精神及心理疾病的診斷，似乎一直存在本質上的問題：到底「正常」與「不正常」之間的界線該如何斷定？
美國精神醫學學會出版的《精神疾病診斷與統計手冊》（簡稱「DSM」）是國際間普遍用以定義每種精神及心理疾病的參考指標。為確保疾病診斷與時並進，該手冊會定期召開會議進行修改、改版。最新的DSM-V-TR將精神障礙分成17類，當中除了市民一般較為認識的精神分裂、情緒病、焦慮障礙，還包括睡眠障礙、腦退化、失憶症及其他認知能力有關的障礙等。換言之，抑鬱症失眠、專注力不足過度活躍症（ADHD）、腦退化等，理論上都是被歸類為精神障礙之中，不少市民實質已患病而不自知，認為是自己能力問題所致。精神及心理疾病其實是比大眾所想更為普遍的存在。
精神病歧視情況普遍 大眾應撇除成見及負面標籤
每一個人都有可能患上精神病或心理問題。根據英國一個大型調查，職場人口之中每六個人便有一個人患病。然而，大眾缺乏確正的認知，加上社會上存在不少歧視和偏見，導致很多人諱疾忌醫，即使患者勇於求醫，亦會隱瞞自己的病況，害怕被大眾標籤。
張博士以自身臨床的經驗觀察所得，「有多位精神病或心理病患者求診時向他指出，家人因最近的負面新聞而對患者感到十分恐懼，並作出言語傷害，除了影響患者的情緒及心理狀態，更因媒體反覆的負面報道而遭受身邊親友的過激反應，使患者感到被污名化及孤立。這種扭曲現象令患者難以得到普羅大眾理解和公平對待，甚至與朋友、同事和家人逐漸疏遠，病情或會惡化。精神及心理健康有潛在風險的人士亦都受到束縛，傾向拒絕就醫，無法及時得到恰當治療。」
張博士鼓勵市民不妨加深對精神病或心理病患者的認知，放下成見，以包容的心讓他們融入社會，遇到問題時應積極求助。
及早向專業人士尋求協助 適當情緒支援有助走出困局
悲劇事件雖然會讓大眾對精神及心理病患者產生負面印象，但張博士提醒市民要多留意自身身體狀況，特別是在網絡資訊發達的現代社會，流傳的片段有可能造成不適。如果因網上流傳的影片或社會事件而感到精神壓力，例如經常害怕同樣事件發生在自己身邊、對外出感到恐懼、對社會狀況感到焦慮等，或已發展成精神或心理問題，嚴重影響日常生活及工作表現，就應盡快向專業人士尋求幫助。及早發現和進行治療都是非常有助於康復的。
張博士進一步補充並釐清，市民有相關精神及心理健康問題時，往往不清楚精神科醫生與臨床心理學家的區別，也不知道如何尋求協助。精神科醫生主要針對症狀開立處方藥物進行治療，而臨床心理學家則針對病人心理困擾成因，問題癥結所在，以高效及安全的心理療法，例如認知行為療法進行治療，為大眾服務。市民可以依據自己的情況或需要選擇適合自己的專業服務，走出情緒困局。不論是精神疾病或心理疾病，都是可以治癒的，不應該被污名化。勇敢求助，積極接受治療，反而更有利於社會的和諧與大眾身心健康的發展。
臨床心理學家張傳義博士 ｜常棣醫務
地址：香港中環皇后大道中70號卡佛大廈2201室
電話：2147 2202